SES S.A. : Résultats du premier semestre 2018

SES S.A. a annoncé de solides résultats financiers au titre du semestre clos le 30 juin 2018, conformes aux attentes de la société, avec une croissance à deux chiffres de SES Networks générant un retour à la croissance du chiffre d'affaires récurrent pour l'ensemble du groupe. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180726006032/fr/ Résultats du premier semestre 2018 (Photo: Business Wire) Faits marquants financiers Le chiffre d'affaires publié ressort à 981,4 millions d'euros (S1 2017 : 1 048,7 millions d'euros), en baisse de 0,5 % à taux à taux de change constants (1)

Le chiffre d’affaires récurrent (2) s’établit à 961,4 millions d’euros, en progression de 1,5 % (1,2) (SES Vidéo s’inscrit en repli de -2,3 % (1,2) et SES Networks en hausse de 10,6 % (1,2) )

s’établit à 961,4 millions d’euros, en progression de 1,5 % (SES Vidéo s’inscrit en repli de -2,3 % et SES Networks en hausse de 10,6 % ) La marge d’EBITDA s’élève à 63,3 % au premier semestre 2018 (S1 2017 : 65,5 %) et à 64,1 % en excluant les charges de restructuration de 8,4 millions d’euros

Le résultat net part du Groupe s’inscrit à 227,7 millions d’euros (S1 2017 : 275,5 millions d’euros)

Le cash-flow disponible avant opérations de financement s’établit à 438,7 millions d’euros, en hausse de 16,9 % par rapport au premier semestre 2017

Les prévisions financières de chiffre d’affaires et d’EBITDA sont réaffirmées pour 2018, avec un chiffre d’affaires devant se situer dans la portion haute de la fourchette de revenus, ce qui supporte le montant induit d’EBITDA des prévisions au-delà de 1 270 millions d’euros, quoiqu’avec un profil de marge d’EBITDA réduit.

Les prévisions de chiffre d’affaires de 2020 sont maintenues pour SES Networks mais reflètent des prévisions plus prudentes pour SES Vidéo. Les marges d’EBITDA de 2020 reflètent l’évolution du mix d’activités de SES avec une contribution plus importante de SES Networks et des attentes inférieures pour SES Vidéo Variation (%) En millions d’euros S1 2018 S1 2017 En publié À taux de change constants(1) Chiffre d’affaires 981,4 1 048,7 -6,4 % -0,5 % EBITDA 621,1 687,1 -9,6 % -4,4 % Résultat opérationnel 277,7 306,0 -9,3 % -5,6 % Résultat net part du Groupe 227,7 275,5 -17,3 % n/d Bénéfice par action 0,45 EUR 0,56 EUR -19,6 % n/d 1) Retraitement des chiffres comparables à taux de change constants pour neutraliser les effets des variations de change

2) Hors recettes périodiques et « Autres revenus » (présentés séparément) correspondant aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente Steve Collar, Président et Directeur général, déclare : « Les solides résultats enregistrés au premier semestre 2018 sont conformes à nos attentes et s’inscrivent dans la continuité de la dynamique observée au premier trimestre. Le retour à la croissance de notre chiffre d’affaires récurrent est une très bonne nouvelle ; cette progression est portée par l’excellente performance de notre activité Networks et, en particulier, des solutions aéronautiques et des services aux administrations publiques. Notre cœur d’activités a sécurisé d’importants renouvellements sur nos voisinages vidéo en Europe occidentale et aux États-Unis, ainsi que de nouveaux accords en vue d’étendre les plates-formes vidéo en Amérique latine et en Europe orientale. L’exécution robuste de SES Networks a permis la signature de nouvelles opportunités dans toutes les verticales, notamment dans notre verticale de services de données fixes ainsi que dans les services de mobilité qui continuent d’enregistrer une solide croissance. Nous avons également sécurisé de nouveaux accords dans les services aux administrations publiques, aussi bien avec le gouvernement américain qu’avec les autres institutions et gouvernements mondiaux. La croissance importante de cette verticale au premier semestre 2018 a été soulignée avec la signature d’un important « Contrat d’achat cadre » avec le Département américain de la Défense (DoD) portant sur les services de notre flotte O3b. Nous avons finalisé notre revue interne des prévisions financières telle qu’annoncée lors des résultats du premier trimestre 2018 et nous sommes heureux de pouvoir réaffirmer nos prévisions de chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’année 2018. Nous pensons pouvoir atteindre la moitié supérieure de la fourchette de chiffre d’affaires indiquée dans nos prévisions et ainsi atteindre le montant d’EBITDA implicite des prévisions, avec cependant un pourcentage de marge d’EBITDA modestement réduit. L’année 2020 s’annonce elle aussi solide, nous avons réduit nos attentes sur notre activité Vidéo et ajusté en conséquence nos attentes sur les marges d’EBITDA; celles-ci reflètent également l’importance croissante de SES Networks dans notre mix d’activités ainsi que l’importance des solutions bout en bout dans ces segments. Dans l’ensemble, SES reflète une santé saine avec un important et profitable business Vidéo couplé avec un business Networks dynamique et différencié délivrant une croissance à deux chiffres dans le futur proche. Concernant la bande de fréquence C aux États-Unis, je me réjouis de la volonté de la FCC (Federal Communications Commission) de préserver les utilisateurs historiques contre les interférences nuisibles, ainsi que la place de premier plan accordée par la Commission, lors de sa récente réunion, à notre solution basée sur le marché. Notre proposition pourra aboutir à un accord clé gagnant-gagnant, libérant rapidement un spectre important de fréquences en bandes intermédiaire pour soutenir le déploiement de la 5G aux États-Unis, tout en protégeant et en améliorant nos voisinages de distribution vidéo pour les dizaines de millions de foyers qu’ils desservent ». Faits marquants opérationnels Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 981,4 millions d’euros et l’EBITDA, à 621,1 millions d’euros, conformément aux attentes de la société ; le chiffre d’affaires récurrent (qui exclut les recettes périodiques et les autres revenus) ressort à 961,4 millions d’euros en progression de 1.5% (à taux de change constants).

La mise en œuvre de la norme IFRS 15 ne devrait désormais qu’avoir un impact minime sur la comptabilisation des produits en 2018 (contre 15 à 20 millions d’euros précédemment) ainsi que le permet le standard IFRS avec l’ « approche rétrospective modifiée », Les prévisions 2018 ont été retraitées en conséquence en rajoutant 15 – 20 millions d’euros et 10,4 millions d’euros ont été enregistrés dans le chiffre d’affaires du premier semestre.

Le chiffre d’affaires récurrent de SES Vidéo ressort à 650,0 millions d’euros au premier semestre 2018, en retrait de 2,3 % par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants, la croissance des services vidéo compensant le repli du chiffre d’affaires de la distribution vidéo. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018, soit 328,5 millions d’euros comprend un ajustement provisoire de 10,4 millions d’euros comme précisé ci-dessus.

D’importants renouvellements ont été signés sur les voisinages vidéo clés de SES (dont Viacom, M7 Group et Comcast). Ces accords sont venus compléter des contrats pluriannuels en Amérique latine (PCTV) et en Europe centrale et orientale (Telekom Srbija). MX1 a également signé de nouveaux contrats, notamment en vue d’assurer la télédiffusion en UHD de la Coupe du monde de la FIFA.

Le chiffre d’affaires récurrent de SES Networks s’établit à 311,4 millions d’euros, en progression de 10,6 % par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Les services de mobilité (+30,9 %) et les services aux administrations publiques (+17,4 %) ont enregistré une forte croissance, tandis que le chiffre d’affaires des services de données fixes (-5,6 %) était en repli par rapport à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires récurrent de SES Networks au deuxième trimestre 2018 s’établit à 158,4 millions d’euros (en hausse de 12,7 % par rapport au deuxième trimestre 2017 à taux de change constants).

SES Networks continue sur sa dynamique positive et a remporté d’importants contrats dans toutes ses verticales de marché, notamment dans les services de données fixes en Asie-Pacifique (Wateen Telekom, Our Telekom), dans les services de mobilité (STECCOM et MSC) et dans les services aux administrations publiques (Burkina Faso et l’Agence Spatiale Européenne), ainsi qu’un contrat d’achat cadre auprès du Département américain de la Défense (DoD).

Le premier semestre 2018 comprend 20,0 millions d’euros de recettes périodiques et d’autres revenus contre 39,6 millions d’euros au premier semestre 2017 à taux de change constants, lequel incluait une importante contribution provenant de la vente de répéteurs à Global Eagle Entertainment.

La marge d’EBITDA, qui s’élève à 63,3 %, inclut les charges de restructuration pour un montant de 8,4 millions d’euros, liées à l’actuel programme d’optimisation du groupe. Retraitée de cet élément, la marge d’EBITDA s’établit à 64,1 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 227,7 millions d’euros au premier semestre 2018 et comprend une contribution fiscale positive liée à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé, suite à l’entrée en service de SES-16/GovSat-1 au premier trimestre 2018 ainsi qu’au transfert de l’activité d’O3b depuis Jersey vers le Luxembourg au deuxième trimestre.

Le ratio d’endettement net sur EBITDA (selon la méthodologie des agences de notation) s’établit à 3,53 fois, en hausse par rapport au quatrième trimestre 2017 (3,27 fois), sous l’effet conjugué de la diminution de l’EBITDA glissant sur douze mois, due aux fluctuations de change et à la baisse des recettes périodiques et autres revenus, ainsi qu’à une proportion plus importante des dépenses d’investissement, des charges d’intérêt et versements de dividendes au premier semestre 2018. Le ratio d’endettement net sur EBITDA devrait être inférieur à 3,30 fois à la clôture de l’exercice 2018.

Au 30 juin 2018, le carnet de commandes de SES s’élevait à 7,1 milliards d’euros (30 juin 2017 : 7,4 milliards d’euros à taux de change constants). Plus de 90 % du chiffre d’affaires consolidé attendu pour 2018 est sécurisé. RÉSULTATS OPÉRATIONNELS Le chiffre d’affaires récurrent, qui s’élève à 961,4 millions d’euros, s’inscrit en hausse de 14,4 millions d’euros (ou de 1,5 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Le chiffre d’affaires total consolidé comprend 20,0 millions d’euros de recettes périodiques et d’autres revenus (S1 2017 : 43,6 millions d’euros). Le chiffre d’affaires récurrent du deuxième trimestre 2018, qui ressort à 486,9 millions d’euros, est en progression de 14,5 millions d’euros (ou de 3,1 %) à taux de change constants par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il comprend un ajustement provisoire de 10,4 millions d’euros lié à la première année d’application des modifications induites par la norme IFRS 15, comme précisé ci-dessus. CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ENTITÉ Variation (%) En millions d’euros S1 2018 S1 2017 En publié À taux de change constants SES Vidéo : 658,5 699,7 -5,9 % -2,0 % Activités récurrentes 650,0 693,2 -6,2 % -2,3 % Activités périodiques 8,5 6,5 n. s. n. s. SES Networks 322,2 343,5 -6,2 % +3,9 % Activités récurrentes 311,4 311,9 -0,2 % +10,6 % Activités périodiques 10,8 31,6 n. s. n. s. Sous-total 980,7 1 043,2 -6,0 % -0,1 % Activités récurrentes 961,4 1 005,1 -4,4 % +1,5 % Activités périodiques 19,3 38,1 n. s. n. s. Autres revenus(1) 0,7 5,5 n. s. n. s. Total Groupe 981,4 1 048,7 -6,4 % -0,5 % Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale de vente de capacités, ainsi que par les services et équipements associés. Ce chiffre d’affaires peut être impacté par les modifications du calendrier de lancement et par l’état de santé de la flotte. Les recettes « périodiques » correspondent aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente sur une base trimestrielle. Les recettes périodiques englobent la vente de répéteurs ou d’équivalent répéteurs, l’accélération des recettes générées par les charges utiles hébergées pendant la durée de construction, les frais de résiliation, les produits d’assurance, les contributions de missions satellitaires temporaires et d’autres postes similaires représentant un montant élevé.

1) Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires qui n’a pas été directement généré par SES Vidéo ou par SES Networks SES Vidéo : 67 % du chiffre d’affaires consolidé (S1 2017 : 67 %) Le chiffre d’affaires récurrent de SES Vidéo ressort à 650,0 millions d’euros, en retrait de 15,5 millions d’euros (ou 2,3 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants. Le chiffre d’affaires total de SES Vidéo au premier semestre 2018 comprend 8,5 millions d’euros de recettes périodiques (S1 2017 : 6,5 millions d’euros). Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 328,5 millions d’euros, en baisse de 3,3 millions d’euros (ou de 1,0 %), à taux de change constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent, et de 10,2 millions d’euros (ou de 3,1 %), à taux de change constants, en excluant l’impact lié à la norme IFRS 15, comme indiqué ci-dessus. Au premier semestre 2018, SES diffusait un total de 7 941 chaînes de télévision, en progression de 3 % par rapport au premier semestre 2017. Cette augmentation s’explique par la croissance enregistrée dans toutes les grandes régions. Les chaînes de télévision diffusées au format de compression MPEG-4 représentent désormais 65,0 % du total (S1 2017 : 63,5 %). Le développement des chaînes de télévision en haute définition (HD) en Europe, en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux a conduit à une croissance de 7 %, en glissement annuel, du nombre total de chaînes diffusées en HD dans le monde, à 2 765 actuellement, tandis que le nombre total de chaînes commerciales UHD a aussi augmenté de 20, au premier semestre 2017, à 38, une progression principalement due aux nouvelles chaînes de télévision en Ultra HD lancées en Europe. CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES VIDÉO PAR VERTICALE DE MARCHÉ Variation (%) En millions d’euros S1 2018 S1 2017 En publié À taux de change constants Distribution vidéo 495,5 537,5 -7,8 % -3,7 % Activités récurrentes 487,0 531,0 -8,3 % -4,2 % Activités périodiques 8,5 6,5 n. s. n. s. Services vidéo 163,0 162,2 +0,5 % +3,7 % Activités récurrentes 163,0 162,2 +0,5 % +3,7 % Activités périodiques -- -- n. s. n. s. SES Vidéo 658,5 699,7 -5,9 % -2,0 % - Activités récurrentes 650,0 693,2 -6,2 % -2,3 % - Activités périodiques 8,5 6,5 n. s. n. s. Distribution vidéo Le chiffre d’affaires récurrent au premier semestre 2018 ressort en baisse de 4,2 % par rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires généré par la distribution en Europe est resté stable par rapport au premier semestre 2017. Comme attendu, en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a diminué sous l’effet conjugué d’un repli en volume, lié à la fin de la transmission des chaînes de télévision en SD qui sont déjà diffusées en HD, et de la baisse des recettes générées par l’utilisation de capacité occasionnelle. Sur les marchés internationaux, le portefeuille d’opportunités commerciales offre des perspectives encourageantes pour SES-9 et SES-10, contribuant ainsi à la montée en puissance progressive de ces nouveaux actifs. Cela permettra de compenser l’impact des conditions actuelles de marché, toujours difficiles sur le court terme, à l’origine de la baisse, en glissement annuel, du chiffre d’affaires récurrent. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 242,7 millions d’euros, en retrait de 4,2 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Services vidéo Le chiffre d’affaires récurrent est en hausse de 3,7 % au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité de la plate-forme HD+ a progressé avec l’augmentation de l’abonnement annuel (de 60 euros à 70 euros), introduite au début du deuxième trimestre 2017. Le chiffre d’affaires de MX1 s’est, par ailleurs, stabilisé : les nouveaux contrats remportés en Europe ainsi que l’offre groupée de capacités et de services ayant compensé le non-renouvellement de certains contrats (legacy). Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 ressort à 85,8 millions d’euros, en hausse de 9,5 % (à taux de change constants) en incluant 10,4 millions d’euros avec l’« approche rétrospective modifiée » liés à IFRS 15 comme indiqué ci-dessus. SES Networks : 33 % du chiffre d’affaires consolidé (S1 2017 : 33 %) Le chiffre d’affaires récurrent ressort à 311,4 millions d’euros, en progression de 29,8 millions d’euros (ou de 10,6 %) par rapport au premier semestre 2017 à taux de change constants, sous l’effet conjugué des nouvelles recettes générées par les solutions de mobilité aéronautique et de l’accroissement du chiffre d’affaires des services aux administrations publiques aux États-Unis et comme dans le reste du monde. Le chiffre d’affaires total de SES Networks au premier semestre 2018 comprenait 10,8 millions d’euros de recettes périodiques contre 31,6 millions d’euros de recettes périodiques au premier semestre 2017, chiffre qui incluait la seconde tranche de produits perçus et constatés d’avance au titre d’un important contrat de vente de répéteurs à Global Eagle Entertainment. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’inscrit à 158,4 millions d’euros, en hausse de 12,7 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. CHIFFRE D’AFFAIRES DE SES NETWORKS PAR VERTICALE DE MARCHE Variation (%) En millions d’euros S1 2018 S1 2017 En publié À taux de change constants Services aux administrations publiques 131,0 120,1 +9,1 % +19,2 % Activités récurrentes 123,2 115,1 +7,1 % +17,4 % Activités périodiques 7,8 5,0 n. s. n. s. Services de données fixes 114,0 139,6 -18,4 % -9,4 % Activités récurrentes 111,0 130,6 -15,0 % -5,6 % Activités périodiques 3,0 9,0 n. s. n. s. Services de mobilité 77,2 83,8 -7,8 % +4,0 % Activités récurrentes 77,2 66,2 +16,6 % +30,9 % Activités périodiques -- 17,6 n. s. n. s. SES Networks 322,2 343,5 -6,2 % +3,9 % - Activités récurrentes 311,4 311,9 -0,2 % +10,6 % - Activités périodiques 10,8 31,6 n. s. n. s. Services aux administrations publiques Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 17,4 % par rapport au premier semestre 2017. Les services aux administrations publiques aux États-Unis ont enregistré une solide croissance suite à l’acquisition, par le Département américain de la Défense (DoD), d’importants services supplémentaires proposés par O3b de SES Networks. Dans le reste du monde, le portefeuille d’administrations et d’institutions gouvernementales a aussi fortement progressé sous l’effet conjugué du renouvellement de capacités et de l’expansion des engagements de services existants, ainsi que de l’entrée en service commercial de SES-16/GovSat-1 à la fin du premier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’élève à 63,8 millions d’euros, en progression de 21,7 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Services de données fixes Le chiffre d’affaires récurrent au premier semestre 2018 est en retrait de 5,6 % en glissement annuel et à taux de change constants. Aux Amériques et en Asie, le chiffre d’affaires progresse en faveur de la croissance des contrats de services gérés, remportés auprès des opérateurs de réseaux de téléphonie fixe et mobile qui souhaitent étendre leur couverture réseau 3G et 4G. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires des services de données fixes s’inscrit en repli (en glissement annuel) sous l’effet de la baisse des ventes de capacités en gros qui a compensé la dynamique positive enregistrée par la flotte en orbite moyenne O3b. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 s’élève à 54,8 millions d’euros, en baisse de 5,3 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Services de mobilité Le chiffre d’affaires récurrent a crû de 30,9 % par rapport au premier semestre 2017, porté par la forte demande des fournisseurs de services aéronautiques en Amérique du Nord suite à l’entrée en service de SES-15 en janvier 2018. Dans l’activité maritime, le léger tassement du chiffre d’affaires (en glissement annuel) s’explique par la baisse des ventes d’équipements, qui a compensé la contribution positive des récents contrats de services remportés auprès de nouveaux clients dans le segment des croisières. Le chiffre d’affaires récurrent au deuxième trimestre 2018 ressort à 39,8 millions d’euros, en progression de 31,3 % (à taux de change constants) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Autres revenus Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires lié à des transactions ne relevant pas directement de SES Vidéo ou de SES Networks. Il s’établit à 0,7 million d’euros au premier semestre 2018, contre 5,5 millions d’euros au premier semestre 2017. Ce chiffre inclut 0,5 million d’euros au titre du deuxième trimestre 2018 (T2 2017 : zéro). Augmentation future des capacités et mise à jour CALENDRIER DE LANCEMENT Satellite Région Application Date de lancement SES-12(1) Asie-Pacifique Services vidéo, Services de données fixes, Services de mobilité Lancé (juin 2018) SES-14(1) Amérique latine Services vidéo, Services de données fixes, Services de mobilité Lancé (janvier 2018) SES-16/GovSat-1(2) Europe/MENA Services aux administrations publiques Lancé (janvier 2018) O3b (satellites 13-16) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques Lancé (mars 2018) O3b (satellites 17-20) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2019 SES-17 Amériques Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2021 O3b mPOWER (satellites 1-7) Monde Services de données fixes, Services de mobilité, Services aux administrations publiques S1 2021 1) Devant être positionné à l’aide d’un système de propulsion électrique pour mise en orbite (l’entrée en service intervient en général six mois après le lancement)

2) Acheté par GovSat Le premier semestre 2018 a été marqué par le lancement réussi de SES-14, de SES-16/GovSat-1, de quatre satellites O3b supplémentaires (satellites 13 à 16) et de SES-12, qui augmentent ainsi nettement les capacités de croissance future. Le satellite SES-16/GovSat-1 est entré en service en mars 2018: Les satellites O3b 13 à 16 viennent s’ajouter à la constellation existante de douze satellites en orbite terrestre moyenne. SES-14 et SES-12 devraient être mis en service, respectivement, au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019. Prévisions financières Suite à la revue interne réalisée par le nouveau directeur général et le nouveau directeur financier, les prévisions financières 2018 relatives au chiffre d’affaires demeurent inchangées et sont attendues dans la moitié supérieure de la fourchette. Cette performance soutient le montant d’EBITDA induit pour le groupe pour l’année 2018 de 1 270 millions d’euros (comme visible ci-dessous), nonobstant le pourcentage de marge d’EBITDA reflète la contribution croissante de SES Networks sur l’ensemble du groupe. Le chiffre d’affaires consolidé devrait croître entre 2018 et 2020, soutenu par la forte croissance attendue de SES Networks, laquelle est réaffirmée. Les prévisions pour SES Vidéo en 2020 est mise à jour pour refléter une attente plus prudente de l’activité. Sur la même période, la marge consolidée d’EBITDA devrait également croître, car le chiffre d’affaires additionnel de SES Networks devrait plus que compenser le profil de marge EBITDA moins important ; Cela est en ligne avec la stratégie de SES de faire évoluer son mix d’activités ainsi que de fournir les meilleurs services gérés. En se positionnant comme un fournisseur intégré de solutions média et de services de connectivité, SES sera en mesure d’optimiser la fidélisation et la satisfaction client, de développer et de saisir de nouvelles opportunités de croissance, d’accroître sa taille et son levier opérationnel, d’améliorer son avantage compétitif et de générer une croissance durable et rentable de moyen à long terme. 2018(1) 2020 Chiffres d’affaires de SES Vidéo 1 320 – 1 335 millions d’euros 1 250 – 1 300 millions d’euros (contre plus de 1 350 millions d’euros) Chiffre d’affaires de SES Networks 660 – 690 millions d’euros 850 - 900 millions d’euros (contre plus de 875 millions d’euros) Autres revenus Environ 10 millions d’euros Environ 10 millions d’euros Chiffre d’affaires consolidé 1 990 – 2 035 millions d’euros (dans la moitié haute de cette fourchette) 2 110 – 2 210 millions d’euros (contre plus de 2 235 millions d’euros) Marge d’EBITDA Approximativement 63 % (contre 64,0 % - 64,5 %) 62 % - 64 % (contre plus de 65 %) EBITDA du Groupe Plus de 1 270 millions d’euros(2) 1 340 – 1 410 millions d’euros (contre plus de 1 450 millions d’euros) Les prévisions financières se fondent sur un taux de change EUR/USD de 1,15, sur le calendrier de lancement et sur l’état de santé de la flotte nominal. Les prévisions d’EBITDA pour l’exercice 2018 incluent une charge de restructuration de 10 – 12 millions d’euros (dont 8,4 millions d’euros sont comptabilisées au titre du premier semestre 2018)

1) Les prévisions financières pour l’exercice 2018 ont été retraitées pour refléter l’attente mise à jour du groupe qui considère qu’il n’y aura pas d’impact lié au changement de la norme IFRS 15 sur le chiffre d’affaires de SES Vidéo, alors qu’il était estimé à 15-20 millions d’euros dans les prévisions précédentes

2) Le montant d’EBITDA induit pour l’année 2018 est calculé en prenant un chiffre d’affaires total consolidé de 2 010 millions d’euros (le milieu de la fourchette) ou au-delà et le profil de marge d’EBITDA mis à jour d’approximativement 63%. L'EBITDA du Groupe précédemment implicite a été calculé sur la base d'un chiffre d'affaires retraité total de 1 990 millions d'euros (soit le bas de gamme) et d'une marge d'EBITDA de 64%, soit 1 270 millions d'euros RÉSULTATS FINANCIERS Compte de résultat CHIFFRE D’AFFAIRES, CHARGES D’EXPLOITATION ET EBITDA En millions d’euros S1 2018 S1 2017 Variation Variation (%) Chiffre d’affaires 981,4 1 048,7 (67,3) -6,4 % Chiffre d’affaires (à taux de change constants) 981,4 986,7 (5,3) -0,5 % Charges d’exploitation (360,3) (361,6) +1,3 +0,3 % Charges d’exploitation (à taux de change constants) (360,3) (337,2) (23,1) -6,9 % EBITDA 621,1 687,1 (66,0) -9,6 % EBITDA (à taux de change constants) 621,1 649,5 (28,4) -4,4 % Le chiffre d’affaires publié est en repli de 67,3 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent, dont une diminution de 62,0 millions d’euros (plus de 90 %) due à la dépréciation du dollar US depuis le premier semestre 2017. À taux de change constants, la baisse des recettes périodiques et des autres revenus au premier semestre 2018 a compensé la croissance du chiffre d’affaires récurrent, qui a augmenté de 14,4 millions d’euros (ou de 1,5 %). Les charges d’exploitation s’inscrivent en baisse de 1,3 million d’euros en publié et en hausse de 23,1 millions d’euros à taux de change constants, dont 8,4 millions d’euros de charges de restructuration au titre du déploiement, à l’échelle de la société, du programme d’optimisation. Le solde de la variation à taux de change constants reflète un accroissement des charges d’exploitation, principalement pour soutenir l’expansion de SES Networks, segment qui capture de nouvelles opportunités provenant de la demande croissante en données. L’EBITDA du Groupe s’élève à 621,1 millions d’euros au premier semestre 2018 et la marge d’EBITDA ressort à 63,3 % (S1 2017 : 65,5 %) et à 64,1 % en excluant les charges de restructuration. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR ACTIFS CORPORELS ET INCORPORELS ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL En millions d’euros S1 2018 S1 2017 Variation Variation (%) Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (303,5) (342,0) +38,5 +11,3 % Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (39,9) (39,1) (0,8) -2,0 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations (343,4) (381,1) +37,7 +9,9 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations (à taux de change constants) (343,4) (355,5) +12,1 +3,4 % Résultat opérationnel 277,7 306,0 (28,3) -9,3 % Résultat opérationnel (à taux de change constants) 277,7 294,0 (16,3) -5,6 % En publié, les dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations ont diminué de 37,7 millions d’euros à 343,4 millions d’euros, sous l’effet du repli du dollar US et de la charge de dépréciation de 38,4 millions d’euros enregistré en T2 2017. Ces éléments ont largement compensé l’augmentation des dotations aux amortissements sur actifs corporels et incorporels et aux dépréciations de 12,1 millions d’euros à taux de change constants, liée à l’entrée en service de nouveaux satellites depuis le 30 juin 2017. Le résultat opérationnel du Groupe a représenté une marge d’exploitation de 28,3 % (S1 2017 : 29,2 %), en incluant les charges de restructuration de 8,4 millions d’euros. RÉSULTAT NET PART DU GROUPE En millions d’euros S1 2018 S1 2017 Variation Variation (%) Charges nettes d’intérêt et autres (94,1) (96,1) +2,0 +2,1 % Intérêts capitalisés 17,8 21,8 (4,0) -18,1 % Résultat des opérations de change 1,1 5,7 (4,6) -80,9 % Résultat financier (75,2) (68,6) (6,6) -9,5 % Résultat avant impôt 202,5 237,4 (34,9) -14,7 % Impôt sur les sociétés – produit / (charge) 40,9 40,1 +0,8 +2,0 % Résultat après impôt 243,4 277,5 (34,1) -12,3 % Intérêts minoritaires (15,7) (2,0) (13,7) n. s. Résultat net - Part du Groupe 227,7 275,5 (47,8) -17,3 % Coupon sur les obligations hybrides (perpétuelles), net d’impôt (23,8) (23,5) (0,3) -1,3% Résultat net ajusté - Part du Groupe 203,9 252,0 (48,1) -19,1 % Bénéfice par action de catégorie A 0,45 0,56 (0,11) -19,6 % Le résultat financier ressort en baisse de 6,6 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017, qui comprenait un gain de change net de 5,7 millions d’euros. Retraité de ce gain de change, le résultat financier ressort légèrement en baisse par rapport à la même période de l’exercice précédent, le repli des intérêts capitalisés ayant compensé la baisse des charges nettes d’intérêt. La contribution positive au titre de la charge fiscale s’explique par la comptabilisation d’un impôt différé actif exceptionnel lié au satellite SES-16/GovSat-1, au premier trimestre 2018, ainsi que par le transfert de l’activité d’O3b de Jersey au Luxembourg en T2 2018. Le taux d’imposition effectif normalisé du Groupe s’établit à 27,3 % au premier semestre 2018 (S1 2017 : 13,1 %). La comptabilisation de l’impôt différé actif lié au satellite SES-16/GovSat-1 explique aussi, dans une large mesure, l’augmentation des intérêts minoritaires, le satellite étant détenu par GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et l’État du Luxembourg. Par conséquent, le résultat net part du Groupe ressort à 227,7 millions d’euros (S1 2017 : 275,5 millions d’euros), soit un bénéfice par action de 0,45 euro (S1 2017 : 0,56 euro) après déduction du coupon présumé (net d’impôt) au titre des obligations hybrides (perpétuelles) émises par le Groupe. Cash-flow et financement CASH-FLOW DISPONIBLE AVANT OPÉRATIONS DE FINANCEMENT En millions d’euros S1 2018 S1 2017 Variation Variation (%) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 688,0 635,1 +52,9 +8,3 % Flux de trésorerie nets absorbés par les activités d’investissement (249,3) (259,9) +10,6 +4,1 % Cash-flow disponible avant opérations de financement 438,7 375,2 +63,5 +16,9 % Les flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles s’inscrivent en hausse de 52,9 millions d’euros par rapport à la même période de l’exercice précédent, et inclut des variations positives du besoin en fonds de roulement. La progression des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et la diminution des flux de trésorerie nets absorbés par les activités d’investissement se traduisent par un accroissement de 63,5 millions d’euros (ou de +16,9 %) du cash-flow disponible avant opérations de financement par rapport à la même période de l’exercice précédent. Par conséquent, le cash-flow disponible avant opérations de financement en pourcentage du chiffre d’affaires a augmenté, passant de 35,8 % en 2017 à 44,7 % en 2018. RATIO D’ENDETTEMENT NET SUR EBITDA En millions d’euros 30 juin 2018 31 décembre 2017 Variation Variation (%) Dettes envers les établissements de crédit(1) 4 472,3 3 947,9 +524.4 +13,3 % Trésorerie et équivalents de trésorerie (685,1) (269,6) (415,5) -154.1 % Endettement net 3 787,2 3 678,3 +108,9 +3,0 % Endettement net / EBITDA (agences de notation)(2) 3,53 fois 3,27 fois 0,29 fois +9,0 % Taux d’intérêt moyen pondéré(3) 3,56% 3,79 % Échéance moyenne pondérée de la dette 6,7 ans 7,0 ans 1) Conformément à la présentation en normes IFRS, les obligations hybrides (perpétuelles) sont comptabilisées à 100 % en instruments de fonds propres

2) Selon la méthodologie des agences de notation, les obligations hybrides sont comptabilisées pour moitié en instruments de dette et pour l’autre moitié en instruments de fonds propres

3) Hors frais de montage des prêts, commissions et obligations hybrides (coupon moyen de 5,05 %) Le ratio d’endettement net sur EBITDA du Groupe (sur la base d’une comptabilisation des obligations hybrides pour moitié en instruments de dette et pour l’autre moitié en instruments de fonds propres, selon la méthodologie des agences de notation) s’établit à 3,53 fois au 30 juin 2018 (30 juin 2017 : 3,24 fois). Ce ratio a augmenté par rapport au 31 décembre 2017, principalement en raison de la diminution de l’EBITDA glissant sur douze mois, due au taux de change, à la baisse des recettes périodiques et des autres revenus, ainsi qu’à une plus forte proportion de dépenses d’investissement, de versements d’intérêts et paiements de dividendes au premier semestre 2018. Le ratio d’endettement net sur EBITDA devrait être inférieur à 3,30 fois à la clôture de l’exercice 2018. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 juin En millions d’euros 2018 2017 Taux de change moyen EUR / USD 1,2127 1,0789 Chiffre d’affaires 981,4 1 048,7 Charges d’exploitation (360,3) (361,6) EBITDA(1) 621,1 687,1 Marge d’EBITDA 63,3 % 65,5 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (303,5) (342,0)(3) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (39,9) (39,1) Résultat opérationnel 277,7 306,0 Marge d’exploitation 28,3 % 29,2 % Résultat financier (75,2) (68,6) Résultat avant impôt 202,5 237,4 Impôt sur les sociétés - produit / (charge) 40,9(4) 40,1 Résultat après impôt 243,4 277,5 Intérêts minoritaires (15,7)(4) (2,0) Résultat net – Part du Groupe 227,7 275,5 Bénéfice par action (en euros)(2) Actions de catégorie A 0,45 0,56 Actions de catégorie B 0,18 0,22 1) Excédent brut d’exploitation avant frais financiers, impôts, amortissements et quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence, (net d’impôt)

2) Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe, par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, ajusté en fonction des droits économiques de chaque catégorie d’actions. Aux fins du seul calcul du bénéfice par action, le résultat net part du Groupe a été ajusté pour tenir compte du coupon présumé, net d’impôt, au titre des obligations « perpétuelles ». Le bénéfice par action après dilution ne diffère pas sensiblement du bénéfice par action avant dilution

3) Inclut une charge de dépréciation de 38,4 millions d’euros au titre du satellite AMC-9

4) Inclut la comptabilisation d’un impôt différé actif exceptionnel lié au satellite SES-16/GovSat-1 (appartenant à GovSat, un partenariat public-privé à 50/50 entre SES et l’État du Luxembourg) et ayant pour conséquence l’augmentation des intérêts minoritaires ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA POSITION FINANCIÈRE En millions d’euros 30 juin 2018 31 décembre 2017 Taux de change EUR/USD en clôture 1,1658 1,1993 Immobilisations corporelles 5 036,5 4 591,4 Acomptes versés sur immobilisations en cours 1 041,8 1 480,2 Immobilisations incorporelles 4 721,5 4 630,9 Impôts différés actifs 148,4 70,4 Créances clients et autres créances 309,2 317,8 Coûts différés liés aux contrats avec les clients 13,7 15,2 Autres immobilisations financières 6,9 5,0 Total actifs non courants 11 278,0 11 110,9 Stocks 33,4 30,1 Créances clients et autres créances 525,1 648,2 Coûts différés des contrats de clients 16,1 10,4 Charges constatées d’avance 52,9 43,7 Instruments dérivés 7,7 2,6 Créances d’impôt courant 3,3 68,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 685,1 269,6 Total actifs courants 1 323,6 1 073,5 Total des actifs 12 601,6 12 184,4 Capitaux propres - Part du Groupe 5 947,7 5 987,9 Intérêts minoritaires 139,2 124,6 Total des capitaux propres 6 086,9 6 112,5 Emprunts 3 504,8 3 413,8 Provisions 46,3 41,2 Produits constatés et perçus d’avance 420,7 477,3 Impôts différés passifs 435,5 438,5 Autres passifs à long terme 125,5 76,1 Crédit-bail 30,3 -- Fournisseurs d’immobilisations 92,4 53,4 Total passifs non courants 4 655,5 4 500,3 Emprunts 967,5 534,1 Provisions 15,6 12,7 Produits constatés et perçus d’avance 438,7 443,2 Fournisseurs et autres dettes 362,2 385,6 Instruments dérivés -- 0,6 Impôt sur le résultat exigible 37,1 68,8 Crédit-bail 10,4 -- Fournisseurs d’immobilisations 27,7 126,6 Total passifs courants 1 859,2 1 571,6 Total des passifs 6 514,7 6 071,9 Total des passifs et capitaux propres 12 601,6 12 184,4 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 juin En millions d’euros 2018 2017 Résultat avant impôt 202,5 237,4 Impôts (versés) / reçus au cours de l’exercice 3,6 (45,9) Élimination des éléments non monétaires 395,9 395,3 Résultat opérationnel consolidé avant variation du besoin en fonds de roulement 602,0 586,8 Variation du besoin en fonds de roulement 86,0 48,3 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 688,0 635,1 Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations incorporelles (15,1) (10,9) Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles (231,6) (239,7) Autres activités d’investissement (2,6) (9,3) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (249,3) (259,9) Flux de trésorerie disponible avant activités de financement 438,7 375,2 Produits des emprunts 500,0 34,5 Remboursement des emprunts (26,9) (68,7) Coupon versé au titre des obligations perpétuelles (65,6) (24,7) Dividendes versés sur actions ordinaires, net des dividendes reçus sur actions propres (327,3) (547,3) Dividendes versés aux actionnaires minoritaires (3,1) (3,5) Intérêts versés (102,8) (110,1) Paiement pour acquisition d’actions propres (0,6) (42,6) Produit de cession d’actions propres et exercice de stock-options 0,1 40,8 Paiement crédit-bail (5,2) -- Autres activités de financement (0,7) 0,1 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (32,1) (721,5) Flux de trésorerie disponible après activités de financement 406,6 (346,3) Effets des variations de change 8,9 (6,4) Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 415,5 (352,7) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 269,6 587,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 685,1 234,8 Informations complémentaires : ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR VERTICALE DE MARCHÉ (EN PUBLIÉ) Chiffre d’affaires (en publié) Variation (en glissement annuel) à taux de change constants En millions d’euros T1 2018 T2 2018 S1 2018 T1 2018 T2 2018 S1 2018 Distribution vidéo 247,2 248,3 495,5 -4,3 % -3,1 % -3,7 % - Activités récurrentes 244,3 242,7 487,0 -4,2 % -4,2 % -4,2 % - Activités périodiques 2,9 5,6 8,5 n. s. n. s. n. s. Services vidéo 77,2 85,8 163,0 -2,0 % +9,5 % +3,7 % - Activités récurrentes 77,2 85,8 163,0 -2,0 % +9,5 % +3,7 % - Activités périodiques -- -- -- n. s. n. s. n. s. SES Vidéo 324,4 334,1 658,5 -3,8 % -0,2 % -2,0 % - Activités récurrentes 321,5 328,5 650,0 -3,6 % -1,0 % -2,3 % - Activités périodiques 2,9 5,6 8,5 n. s. n. s. n. s. Services aux administrations publiques 59,4 71,6 131,0 +12,0 % +26,0 % +19,2 % - Activités récurrentes 59,4 63,8 123,2 +13,0 % +21,7 % +17,4 % - Activités périodiques -- 7,8 7,8 n. s. n. s. n. s. Services de données fixes 56,2 57,8 114,0 -11,1 % -7,7 % -9,4 % - Activités récurrentes 56,2 54,8 111,0 -6,0 % -5,3 % -5,6 % - Activités périodiques -- 3,0 3,0 n. s. n. s. n. s. Services de mobilité 37,4 39,8 77,2 -14,8 % +31,3 % +4,0 % - Activités récurrentes 37,4 39,8 77,2 +30,4 % +31,3 % +30,9 % - Activités périodiques -- -- -- n. s. n. s. n. s. SES Networks : 153,0 169,2 322,2 -4,5 % +13,0 % +3,9 % - Activités récurrentes 153,0 158,4 311,4 +8,5 % +12,7 % +10,6 % - Activités périodiques -- 10,8 10,8 n. s. n. s. n. s. Sous-total 477,4 503,3 980,7 -4,0 % +3,9 % -0,1 % - Activités récurrentes 474,5 486,9 961,4 0,0 % +3,1 % +1,5 % - Activités périodiques 2,9 16,4 19,3 n. s. n. s. n. s. Autres(1) 0,2 0,5 0,7 n. s. n. s. n. s. Total Groupe 477,6 503,8 981,4 -4,9 % +4,0 % -0,5 % Le chiffre d’affaires « récurrent » est celui généré par l’activité principale de vente de capacités, ainsi que par les services et équipements associés. Ce chiffre d’affaires peut être impacté par les modifications du calendrier de lancement et par l’état de santé de la flotte. Les recettes « périodiques » correspondent aux revenus qui ne sont pas directement liés à, ou qui fausseraient les tendances de l’activité récurrente sur une base trimestrielle. Les recettes périodiques englobent la vente pure et simple de capacités, l’accélération des recettes générées par les charges utiles hébergées pendant la durée de construction, les frais de résiliation, les produits d’assurance, les contributions de missions satellitaires temporaires et d’autres postes similaires représentant un montant élevé.

1) Le poste « Autres revenus » inclut le chiffre d’affaires qui n’a pas été directement généré par SES Vidéo ou par SES Networks ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU COMPTE DE RÉSULTAT (EN PUBLIÉ) En millions d’euros T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 Taux de change moyen du dollar 1,0947 1,1655 1,1764 1,2221 1,2033 Chiffre d’affaires 508,1 478,5 507,8 477,6 503,8 Charges d’exploitation (178,6) (171,0) (178,2) (173,2) (187,1) EBITDA 329,5 307,5 329,6 304,4 316,7 Marge d’EBITDA 64,8 % 64,3 % 64,9 % 63,7 % 62,9 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels et aux dépréciations (190,5)(1) (146,0) (147,0) (147,0) (156,5) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (19,7) (19,1) (20,4) (18,6) (21,3) Résultat opérationnel 119,3 142,4 162,2 138,8 138,9 Marge d’exploitation 23,5 % 29,8 % 31,9 % 29,1 % 27,6 % Résultat financier (38,9) (33,6) (41,1) (35,9) (39,3) Résultat avant impôt 80,4 108,8 121,1 102,9 99,6 Charge fiscale 67,8 9,4 81,1 10,1 30,8 Intérêts minoritaires (1,1) 0,8 (0,6) (14,8) (0,9) Résultat net – Part du Groupe 147,1 119,0 201,6 98,2 129,5 Bénéfice par action (en euros)(2) Actions de catégorie A 0,30 0,23 0,42 0,19 0,26 Actions de catégorie B 0,12 0,09 0,17 0,08 0,10 1) Dont 38,4 millions d’euros de charges de dépréciation liées à la perte d’AMC-9

2) Le bénéfice par action est calculé en divisant le résultat net, part du Groupe, par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice, ajusté en fonction des droits économiques de chaque catégorie d’actions. Aux fins du seul calcul du bénéfice par action, le résultat net part du Groupe a été ajusté pour tenir compte du coupon, net d’impôt, au titre des obligations « perpétuelles ». Le bénéfice par action après dilution ne diffère pas sensiblement du bénéfice par action avant dilution. ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (À TAUX DE CHANGE CONSTANTS) En millions d’euros T2 2017 T3 2017 T4 2017 T1 2018 T2 2018 Taux de change moyen du dollar 1,2033 1,2033 1,2033 1,2033 1,2033 Chiffre d’affaires 484,5 470,3 501,7 480,5 503,8 Charges d’exploitation (165,4) (167,5) (175,4) (174,9) (187,1) EBITDA 319,1 302,8 326,3 305,6 316,7 Marge d’EBITDA 65,9 % 64,4 % 65,0 % 63,6 % 62,9 % Dotations aux amortissements sur actifs corporels (179,5) (142,7) (144,7) (148,2) (156,5) Dotations aux amortissements sur actifs incorporels (19,3) (18,9) (20,3) (18,7) (21,3) Résultat opérationnel 120,3 141,2 161,3 138,7 138,9 Marge d’exploitation 24,8 % 30,0 % 32,2 % 28,9 % 27,6 % Pour nous suivre sur les réseaux sociaux : Social Media

