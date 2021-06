SF Retail Properties Fund a acquis un bien à Kirchberg

Zurich (awp) - Le fonds immobilier SF Retail Properties Fund a racheté un bien entièrement loué à Kirchberg d'une valeur de 40,6 millions de francs suisses. Le site compte notamment des baux de longue durée de Migros, Denner, Valora et Dropa Drogerie.

Le bien, transmis le 15 mai, rapporte des revenus locatifs à hauteur de 1,76 million de francs suisses. L'acquisition porte la valeur vénale du SF Retail Properties Fund à 845,5 millions de francs suisses et le revenu locatif théorique à 47,25 millions de francs suisses, précise mardi Swiss Finance & Property Funds.

Sur l'ancien site Stannioli se trouve un centre commercial avec Migros, Denner, une droguerie et un kiosque, au rez-de-chaussée, avec des baux allant jusqu'à dix ans. Les étages supérieurs comportent une surface commerciale et 20 logements. La surface totale de vente, stockage et logements s'élève à 7742 mètres carrés.

L'opération "suit l'orientation stratégique vers des commerces axés sur des biens de première nécessité", d'après le communiqué. "Les baux à long terme avec des locataires de premier ordre assurent un niveau élevé de sécurité des revenus, et l'emplacement bien desservi ainsi que la flexibilité de l'utilisation garantissent une attractivité durable".

ck/al