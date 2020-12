SF Retail Properties Fund acquiert deux objets, montant non précisé

Zurich (awp) - Contrôlé par SFP Swiss Finance & Property Funds, SF Retail Properties Fund a fait l'acquisition de deux immeubles et a conclu des baux à loyer pour 1000 mètres carrés dans des immeubles à Bioggio et Zizers.

Les deux immeubles acquis se situent à Zollikofen et Marly et ils ont été rachetés avec effet rétroactif au 1er décembre dernier, a précisé le fonds jeudi soir. Leur valeur de marché est de 16,1 millions de francs suisses et ils disposent de surfaces de vente et de gastronomie. Les contrats conclus au 1er décembre portent sur une surface de 400 m2 à Bioggio et de 600 m2 à Zizers.

Le portefeuille du fonds comprend désormais 90 immeubles dans 20 cantons.

yr/tv/rp