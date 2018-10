Revenus locatifs : 143,8 M€ (+ 4,6 % à périmètre constant)

Chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité (k€) 30/09/18 30/09/17 Revenus locatifs 143 790 147 819 dont Paris QCA 119 038 114 326 Autre Paris 22 479 21 526 Croissant Ouest 2 273 11 967 Autres revenus 0 0 Total chiffre d'affaires consolidé 143 790 147 819

Les revenus locatifs consolidés s’élèvent à 143,8 M€ au 30 septembre 2018 contre 147,8 M€ au 30 septembre 2017, en baisse de 4,0 M€ (- 2,7 %), du fait de l’impact de la cession de l’immeuble IN/OUT en septembre 2017, celui-ci étant en grande partie compensé par la hausse des revenus à périmètre constant.

A périmètre constant (exclusion de toutes les variations de périmètre impactant les deux périodes comparées), les loyers progressent de 6,0 M€ (+ 4,6 %) du fait des nouvelles locations intervenues en 2017 et 2018, notamment sur les immeubles Washington Plaza, 103 Grenelle, Cézanne Saint-Honoré et 9 Percier, ainsi que d’une hausse des loyers sur la Galerie des Champs-Elysées et les immeubles #cloud.paris et 131 Wagram.

La cession de l’immeuble IN/OUT, le 29 septembre 2017, génère une baisse de revenus de 9,7 M€ par rapport aux neuf premiers mois de 2017.

Enfin, les revenus des surfaces en développement et des diverses indemnités affichent une légère baisse de 0,3 M€ sur les périodes comparées.

Au cours des neuf premiers mois de 2018, SFL a commercialisé près de 20 000 m² de surfaces, dont plus de 11 000 m² sur le 3e trimestre 2018.

Le loyer facial moyen de bureaux de ces commercialisations ressort à 694 € / m² et l’économique à 605 € / m².

Le taux d’occupation physique des immeubles en exploitation se maintient à un niveau élevé de 96,6 % au 30 septembre 2018 (96,4 % au 31 décembre 2017), et la vacance financière (EPRA vacancy rate) atteint 2,5 %.

Il n’y a pas eu d’acquisition ni de cession au cours des neuf premiers mois de 2018.

L’endettement net consolidé de SFL s’établit à 1 662 M€ au 30 septembre 2018 contre 1 631 M€ au 31 décembre 2017, soit 24,4 % de la valeur d’expertise du patrimoine au 30 juin 2018.

Au 30 septembre 2018, SFL dispose de 820 M€ de lignes de crédit confirmées non utilisées.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 6,4 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

