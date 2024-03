Zurich (awp) - Le fonds Retail Properties de Swiss Finance and Property Funds (SFP) a vu son essor bridé l'an dernier par des conditions de marché qualifiées de difficiles dans le rapport d'activité publié lundi. La société prévoit de lancer en mars une augmentation de capital de 40,9 millions de francs suisses.

Plombé par des pertes sur capital non réalisées de plus de 19 millions, le bénéfice net a été divisé par plus de trois à 7,8 millions.

Le produit net a reculé dans des proportions nettement plus soutenables, de 6,1% à 26, millions. Les détenteurs de parts se verront proposer un intéressement inchangé de 4,35 francs suisses par part, dont 2,45 francs suisses exemptés d'impôts.

La valorisation du portefeuille s'est enrobée de près de trois millions à 885,6 millions, quand les revenus locatifs ont grappillé une paire de centaine de milliers de francs suisses pour chatouiller les 43 millions.

Le volume de loyers dus a progressé de quelque 800'000 à 47,2 millions, du fait notamment de leur indexation sur l'inflation. Le taux de défaut a enflé de 27 points de base (pp) à 6,45% et celui de vacance sur l'ensemble de la période de 60 pp à 6,15%.

L'augmentation de capital annoncée parallèlement doit passer par l'émission d'un maximum de 405'000 parts à 101,00 francs suisses chacune. Quinze titres détenus donnent droit à l'acquisition d'une part supplémentaire.

jh/ib