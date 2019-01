SGS en petite hausse après ses résultats 2018

Zurich (awp) - Le titre SGS gagnait légèrement du terrain mardi à la Bourse suisse. Le spécialiste de l'inspection et de la certification a enregistré des performances solides en 2018, mais elles ont quand même été légèrement en dessous des attentes.

Vers 10h12, le titre SGS prenait 0,2% à 2353 francs suisses dans un SMI en hausse de 0,04%.

Baader Helvea évoque des résultats "solides mais peu convaincants", dans la mesure où les perspectives pour la suite restent vagues. SGS ne livre en effet que des prévisions qualitatives pour l'exercice 2019. De son côté, Morgan Stanley estime que les résultats présentés devraient être rassurants pour les titres des autres entreprises du secteur.

Les analystes de Vontobel attirent l'attention sur le nouveau programme de rachat d'actions, qui est surprenant pour eux dans la mesure où SGS a manifesté son intention d'accélérer les activités de fusions et acquisitions. L'établissement attend de l'entreprise qu'elle donne plus d'informations sur l'impact possible du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et sur les prix du pétrole relativement peu élevés.

UBS parle de "performances solides" et de flux de trésorerie importants, tout en soulignant les perspectives en demi-teinte. Si les objectifs pour 2020 ont été maintenus, la banque constate cependant que la croissance organique a ralenti au 2e semestre, "de façon inattendue".

Royal Bank of Canada (RBC) évoque des résultats largement en ligne avec ses attentes. L'apport des nouvelles acquisitions en termes de chiffre d'affaires (+0,7%) se situe toutefois en deçà des prévisions (1%). RBC continue à estimer que l'action est survalorisée et garde un objectif à 2000 francs suisses. Certes, la croissance accélère mais ce facteur est déjà pris en compte dans le prix du titre.

