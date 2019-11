SGS sous pression après l'annonce d'une légère baisse d'objectifs au 2e semestre

Zurich (awp) - Le titre SGS était sous pression jeudi à la Bourse suisse à l'entame des deux journées dédiées aux investisseurs se tenant en Chine et à Taiwan. Le spécialiste de l'inspection et de la certification est confronté à un environnement difficile et a quelque peu revu à la baisse ses objectifs pour le deuxième semestre, mais confirmé ceux jusqu'en 2020.

A 10h22, l'action se négociait en baisse de 1,2% à 2558 francs suisses dans un marché global (SPI) en progression de 0,24%.

SGS s'en tient à son objectif de marge opérationnelle au-dessus de 17%, a annoncé le groupe genevois dans la nuit de mercredi à jeudi. Au premier semestre 2019, la marge ajustée était un peu en-dessous des 15%. Une série de mesures de restructuration, dont la mise en oeuvre a déjà été entamée, devrait notamment soutenir la croissance de la rentabilité.

Pour l'ensemble de l'année 2019, le groupe genevois a confirmé une croissance "organique solide" et une marge plus élevée. Pour 2020, SGS a reformulé son objectif. Auparavant, le groupe prévoyait une croissance organique d'environ 5%, but qui a été repoussé à plus tard.

Dans un commentaire, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a estimé que le ralentissement au second semestre annoncé par SGS est "sans doute un frein". Toutefois, les analystes soulignent que le groupe est plus agressif en terme d'économies et plus confiant dans sa capacité à atteindre son objectif de marge à l'horizon 2020. Les attentes du marché restent très prudentes à cet égard.

L'analyste attitré chez Vontobel ne se montre pas préoccupé par les moindres perspectives de croissance exprimées pour l'exercice 2020, lesquelles avaient été anticipées. Selon lui, SGS a jeté les bases d'une plus grande création de valeur à moyen terme.

