Shell\u0020Gagne\u00202\u0020\u0025\u0020Apr\u00E8s\u0020Un\u0020B\u00E9n\u00E9fice\u0020Sup\u00E9rieur\u0020Aux\u0020Attentes\u0020Au\u0020T1\u0020Et\u0020Un\u0020Rachat\u0020D\u0027actions\u0020De\u0020\u002444\u0020Mds.BOURSE\u002DSHELL\u0020GAGNE\u00202\u0020\u0025\u0020APR\u00C8S\u0020UN\u0020B\u00C9N\u00C9FICE\u0020SUP\u00C9RIEUR\u0020AUX\u0020ATTENTES\u0020AU\u0020T1\u0020ET\u0020UN\u0020RACHAT\u0020D\u0027ACTIONS\u0020DE\u0020\u002444\u0020MDS\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...