SHELL : présence accrue dans le Golfe du Mexique et révision à la hausse des actifs

Shell continue d’investir massivement dans de nouveaux forages pétroliers et gaziers dans le golfe du Mexique, et ce, en dépit des critiques écologiques et de l’incertitude politique concernant l’autorisation d’opérer dans cette région. Le géant détient désormais 13 grands projets offshore dans le Golfe, le dernier avec son partenaire Equinor.

Shell qui annonce par ailleurs revoir à la hausse la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers après que le groupe a relevé ses perspectives à long terme pour les prix des matières premières. Fin 2021, la valeur totale des actifs de production et d'exploration de Shell a été enregistrée à 125,5 milliards de dollars.

