SIG: les tarifs du gaz vont augmenter d'un tiers à Genève dès le 1er mai

Genève (awp/ats) - Le prix du gaz naturel va prendre l'ascenseur à Genève en raison des records historiques des prix sur les marchés. Les Services industriels de Genève (SIG) annoncent une augmentation moyenne de 34% de leurs tarifs dès le 1er mai.

SIG a attendu la fin de l'hiver pour adapter ses tarifs à la hausse de 3 centimes par kWh pour ses 40'000 clients qui utilisent le gaz naturel pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la cuisson et l'industrie, indique jeudi la régie publique dans un communiqué. Les SIG précisent que sur les marchés à long terme, le prix du mégawattheure de gaz a été multiplié par 7 entre mars 2021 et mars 2022.

Concrètement, pour un appartement de 80 m2, la facture augmentera en moyenne de 32 francs suisses par mois et de 54 francs suisses par mois pour une maison familiale. Pour un petit commerce, qui consomme en moyenne 150'000 kWh par an, la hausse s'élèvera à 375 francs suisses par mois hors TVA. Pour une grande entreprise consommant 1 million de kWh par an, la hausse atteindra 2500 francs suisses par mois.

Malgré cette augmentation, les tarifs du gaz naturel restent dans la moyenne suisse, relèvent les SIG. La régie publique renforce ses programmes d'économie d'énergie pour aider ses clients à diminuer leur facture énergétique. Elle augmente la prime accordée pour chaque kWh économisé. L'enveloppe de la prime accordée pour l'installation de panneaux solaires va aussi augmenter de 50%.

ats/rp