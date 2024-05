Zurich (awp) - Les services industriels de Genève (SIG) ont vu leurs coûts d'approvisionnement s'envoler de près de trois quarts l'an dernier, passant de 337 millions de francs suisses en 2022 à 580 millions en 2023. L'entreprise publique n'en a pas moins sensiblement étoffé son résultat brut opérationnel, à la faveur notamment des hausses de tarifs appliquées à l'électricité comme au gaz.

Le chiffre d'affaires total a enflé de près d'un tiers à 1,30 milliard de francs suisses, reflet de l'explosion des prix du gaz et de l'électricité observée sur les marchés un an plus tôt. Une partie de l'énergie destinée à assurer l'approvisionnement des clients du bout du lac en 2023 a en effet dû être acquise dès l'année précédentes à des tarifs élevés, expliquent les SIG dans leur compte-rendu de vendredi.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé d'un cinquième environ à 239 millions. Dopé par le rendement des participations, le bénéfice net a été multiplié par 45, à 62,8 millions. L'énergéticien argovien Alpiq, dont les SIG détiennent quelque 20%, a notamment profité de la hausse des prix sur le marché de l'énergie pour vendre sa production à des prix avantageux et livrer une contribution de 91 millions. A l'inverse, la dépréciation de la valeur de la participation dans EDH a creusé un trou de 30 millions.

Les SIG ont de leur côté accusé des dépréciations sur certains de leurs propres actifs à hauteur de 52 millions.

jh/rp