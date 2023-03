Zurich (awp) - La contribution de la Bourse espagnole (Bolsas y Mercados Españoles, BME) à l'Ebitda de SIX est importante. Actuellement, elle représente environ 45% de l'Ebitda a expliqué le directeur général (CEO) de SIX Jos Dijsselhof dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition de mercredi).

Les affaires de BME, rachetée en 2020 par SIX, ont permis à l'exploitant de la Bourse suisse de faire monter le chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de francs suisses auparavant à 1,5 milliard par an, a ajouté le CEO.

Ce dernier défend aussi l'engagement de SIX dans la Bourse numérique SDX, dont la progression est lente. Il se dit convaincu que le Blockchain offre énormément de potentiel, même si le développement n'est pas aussi rapide que celui des cryptodevises.

Le patron de SIX estime que3 les banques sont conscientes de l'existence et du potentiel de SDX et tôt ou tard, il y aura un point de basculement. Ce qui est important pour SIX, c'est d'y être préparé.

Les entreprises chinoises ont depuis l'an dernier la possibilité de coter des titres, les Global Depository Receipts (GDR), à la Bourse suisse est l'intérêt est vif, selon M. Dijsselhof, qui se dit même surpris du nombre de sociétés chinoises qui sont venues.

Le négoce de ces valeurs en revanche est bien moindre. Cela s'explique toutefois aussi par le fait que les activités de négoce ont diminué de manière générale sur tous les marchés, selon le patron de SIX. De plus, les investisseurs ne connaissent pas encore ces entreprises chinoises.

tv/rp