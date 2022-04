SIX Exchange Regulation: priorités fixées pour la révision des comptes

Zurich (awp) - L'organe de régulation de l'opérateur de la Bourse suisse, SIX Exchange Regulation, a établi ses priorités pour l'évaluation des résultats annuels 2022. L'accent sera notamment mis sur le bénéfice par action.

Lors de la révision des comptes pour l'exercice 2022, SIX Exchange Regulation mettra l'accent sur le respect des dispositions IFRS et Swiss GAAP RPC (RPC) sur deux volets principaux.

Premièrement, en cas d'un regroupement d'entreprises, l'allocation du prix d'achat fera l'objet d'un examen en mettant l'accent sur l'identification et la comptabilisation des immobilisations incorporelles. "La nature et l'évaluation des immobilisations incorporelles seront comparées aux informations concernant le regroupement d'entreprises et au montant du goodwill (écart d'acquisition) comptabilisé", précise le communiqué.

Deuxièmement, le calcul du résultat par action dilué et non dilué sera examiné, et une "attention particulière sera accordée à l'évaluation du nombre moyen pondéré des actions en circulation et au traitement correspondant des actions propres". En outre, le passage du résultat par action non dilué au résultat par action dilué sera contrôlé, précise SIX Exchange Regulation.

