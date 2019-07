SIX Fintech Ventures prend une participation dans PXL Vision

Zurich (awp) - Le bras d'investissement aventureux de l'exploitant de la Bourse suisse, SIX Fintech Ventures, prend une participation non détaillée dans l'émanation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) PXL Vision. La société a notamment développé une solution sécurisée de vérification en ligne de l'identité d'utilisateurs, baptisée Daego, précise un communiqué publié mardi.

La ronde de financement menée par PXL Vision, pour un montant de plus d'un million de francs suisses, a également été soutenue par la Banque cantonale de Zurich (ZKB) et un autre investisseur non précisé.

jh/maj