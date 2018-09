SIX Paynet et Pagero renforcent leur collaboration

Zurich (awp) - SIX Paynet et le groupe suédois Pagero vont approfondir leur collaboration. Ils ont signé un accord de coopération stratégique de distribution pour le secteur suisse de la santé, annonce jeudi le prestataire zurichois de services financiers SIX.

SIX entretient depuis de nombreuses années un réseau Paynet pour les factures électroniques. La société Paynet aide en particulier les hôpitaux dans la numérisation des processus et le déploiement de projets pour le recrutement de fournisseurs.

L'expérience approfondie de SIX Paynet et son importance sur le marché suisse, combinées aux modèles de Pagero, permettront de développer "de nouveaux services attrayants", relève le communiqué.

Pagero, présent dans 17 pays, dispose d'une envergure internationale et d'"applications renommées" dans le secteur de la santé, souligne son partenaire. Les deux sociétés sont "interopérables" sur le plan technique depuis plusieurs années.

La coopération stratégique annoncée jeudi permettra aux clients de bénéficier d'un portefeuille de services provenant d'une seule source, précise SIX. La solution comprend la chaîne entière de processus électroniques allant des commandes à l'envoi d'avis en passant par la facturation. Cela doit permettre aux clients existants et aux nouveaux de numériser le processus dans sa globalité et d'optimiser les processus entre fournisseurs et hôpitaux.

Les nouveaux services combinés seront commercialisés sous la marque de Paynet.

