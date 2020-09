SIX Swiss Exchange : lance le premier service de données du secteur permettant de simplifier l'évaluation des coûts liés à la fiscalité pour le front office

Premier en son genre du secteur, ce service de données fiscales pour le conseil en investissement marque l'entrée de SIX dans le front office des gestions de patrimoine. Avec cette solution, SIX poursuit son développement au-delà de son offre historique de données maintes fois primées, ciblant le back office, qui regroupe les données relatives aux opérations sur titres, les données de référence et les données de conformité réglementaire.

En évaluant les données financières des titres individuels et des produits financiers complexes, SIX Tax Score calcule un ratio de coût fiscal quotidien pour l'actif en question. Le principal avantage de cet outil est qu'il est en mesure de fournir un « score d'efficacité fiscal » sous la forme d'une valeur mathématique au niveau de chaque titre, qu'il est facile de comparer. Celui-ci peut servir d'indicateur des futures charges fiscales liées à un investissement dans ce titre. La méthode de calcul de ce nouvel outil a été développée en collaboration avec l'un des quatre grands cabinets spécialistes de la fiscalité.

SIX Tax Score profitera à de nombreux acteurs du marché qui pourront désormais fournir des informations importantes sur les coûts fiscaux aux conseillers en investissement ou directement aux investisseurs individuels. Le score d'efficacité fiscale peut également être utilisé dans le processus d'investissement de gestion de portefeuille afin de trouver les produits financiers les plus adaptés du point de vue de la performance fiscale.

Cet instrument permet également d'automatiser davantage les workflows des gestionnaires de patrimoine et des gérants d'actifs. La diffusion de données fiscales au niveau des instruments financiers aide les clients à satisfaire aux exigences de transparence des coûts tout en fournissant un cadre permettant de recommander des alternatives d'investissement plus efficaces sur le plan fiscal.

Ce nouveau service couvre actuellement les charges fiscales sur les revenus de dividendes et d'intérêts, les distributions de fonds et les plus-values pour les actions, les obligations, les fonds et les produits structurés pour les investisseurs particuliers sous les juridictions fiscales suisse, britannique et française. SIX travaille à l'extension du champ d'application de SIX Tax Score pour inclure d'autres juridictions fiscales afin de servir une clientèle de plus en plus internationale.

Marion Leslie, Head Financial Information, et membre du conseil d'administration de SIX, déclare : « Nous sommes très heureux de dévoiler ce nouveau service innovant, marquant notre entrée dans la fourniture de données à destination du front office de la gestion de patrimoine. SIX Tax Score permettra aux banques, aux gestionnaires de fortune ainsi qu'aux gérants d'actifs, non seulement de remplir leurs obligations de déclaration fiscale au niveau de leur back office, mais aussi d'anticiper les coûts fiscaux lorsqu'ils conseillent leurs clients. Avec des régimes fiscaux de plus en plus complexes et en constante évolution, cette problématique va devenir essentielle dans les décisions d'investissement et le conseil aux clients. »

« Chez SIX, nous continuerons à développer de nouveaux services de gestion de données et d'analyse pour toute la chaîne de valeur des titres, y compris le conseil et la recherche, afin de garantir à nos clients l'accès à des solutions de premier plan en mesure de les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

De plus amples informations sur SIX Tax Score sont disponibles ici.