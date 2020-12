SIX annonce un projet de Bourse commune à Singapour

Zurich (awp/ats) - SIX et SBI Digital Asset Holdings veulent établir un projet de Bourse commune à Singapour. C'est ce qu'a annoncé l'exploitant de la Bourse suisse dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi.

La coentreprise compte établir le principal centre régional de liquidité pour les actifs numériques institutionnels à Singapour au sein d'un réseau mondial de liquidité, indique SIX. Et de préciser que l'offre commune visera directement les clients institutionnels réglementés et aura recours aux technologies des deux sociétés pour offrir des services institutionnels tels que l'émission, la cotation, le négoce, l'infrastructure DCT et la garde d'actifs numériques et de cryptomonnaies.

La coentreprise devrait être opérationnelle d'ici à 2022, sous réserve de l'approbation de l'autorité monétaire de Singapour. Elle devrait toutefois formaliser ses activités à Singapour en 2021.

SIX explique ce nouveau projet par la demande croissante pour les actifs numériques institutionnels privés et publics, y compris les titres d'actifs numériques réglementés et les cryptomonnaies.

ats/jh