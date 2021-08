SIX: baisse de 22,6% du volume des échanges en juillet

Zurich (awp) - Les volumes d'échanges à la Bourse suisse ont diminué en juillet de 22,6% sur un mois, à 88,3 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions a baissé de 4,4% à 4'574'578, a précisé SIX lundi soir. Depuis le début de l'année, les échanges se sont contractés de 31,3% en rythme annuel à 783,097 milliards de francs suisses, pour 38'228'952 transactions en tout, en baisse de 40,1%.

Le SMI a progressé de 1,5% durant le mois sous revue, terminant à 12'116,8 points fin juillet, depuis le début de l'année, la hausse a atteint 13,2%.

En termes de chiffre d'affaires, le 19 juillet a été la journée la plus prolifique, avec un total de 5,0 milliards de francs suisses en 270'404 transactions. Le titre qui a généré le plus important volume durant le mois sous revue est la nominative Nestlé (7,7 milliards de francs suisses). Le bon de jouissance Roche est celui qui a généré le plus de transactions, avec 260'825 échanges.

Le volume des produits avec des cryptomonnaies comme sous-jacents a atteint 228 millions, en 48'297 transactions. Le produit le plus négocié a été un actif ETP, AETH sur Ethereum, avec un volume de 30,7 millions et 1'747 transactions.

