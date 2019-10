SIX conclut un protocole d'accord avec la Bourse de Shenzhen

Zurich (awp) - L'opérateur de la Bourse suisse SIX et la Bourse de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange, SZSE) ont signé jeudi un protocole d'accord. L'objectif est de rapprocher les investisseurs et les entreprises des deux pays et de permettre d'élargir les possibilités de levée de capitaux.

"Ce protocole d'accord entre SIX et SZSE s'inscrit dans la longue et étroite relation qui unit la Chine et la Suisse", selon le communiqué. La relation s'est intensifiée depuis la signature de l'accord de libre-échange entre les deux pays en 2013 et de l'accord monétaire entre la Banque nationale suisse et la Banque populaire de Chine en 2014.

SIX et SZSE entendent développer un portail de partage de savoir-faire et d'extension des réseaux de clientèle, et étudier les possibilités de soutien aux financements transfrontaliers et de coopération en matière de recherche.

Jos Dijsselhof, directeur général de SIX, cité dans le document, a expliqué qu'au "regard de l'important pool d'actifs et de la longue expérience de coopération internationale de la Suisse, SIX est particulièrement bien placée pour contribuer au renforcement des liens existants entre les deux pays et de l'internationalisation de nos places boursières."

En avril dernier, le groupe SIX et Shanghai Stock Exchange ont renouvelé leur protocole d'accord, avec l'intention de renforcer la collaboration lancée en 2015.

ck/jh