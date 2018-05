SIX enregistre une baisse de volume en avril, hausse depuis le début de 2018

Zurich (awp) - La Bourse SIX Swiss Exchange a enregistré une baisse de volume en avril par rapport à mars. Au total, les échanges ont représenté 122,6 milliards de francs suisses, soit un repli de 2,7% par rapport à mars. Le nombre de transactions a diminué de près de 12% à 4,90 millions, a indiqué SIX jeudi.

Depuis le début de l'année, la statistique est positive. Par rapport aux quatre premiers mois de 2017, le volume des transactions a augmenté de 5,8% à 497,2 milliards de francs suisses et le nombre de transactions de près de 32% à 21,88 millions. En moyenne journalière, le volume se monte à 6,1 milliards de francs suisses.

Durant le mois sous revue, le plus gros volume (8,4 milliards) a été réalisé le 20, jour d'échéance Eurex. Le 4 avril aura été le jour où ont été enregistrées le plus grand nombre de transactions et le titre le plus traité du mois est Nestlé.

