SIX étend son réseau micro-ondes européen

Zurich (awp) - SIX Swiss Exchange dispose désormais du plus important réseau micro-ondes en Europe, après la nouvelle connexion entre Francfort Bergame (Equinix FR2) et Bergame (Aruba IT3), induite par le transfert de Londres dans la cité lombarde du centre de données d'Euronext.

Grâce à cette nouvelle extension, les clients de l'opérateur de la Bourse suisse bénéficient de "la transmission la plus rapide possible des données de marché" de Zurich à Londres, Francfort et Milan, de Francfort à Bergame et Milan, ainsi que de Londres à Milan et - en collaboration avec la Bourse technologique américaine Nasdaq - à Stockholm, précise le groupe zurichois mardi.

"La technologie micro-ondes permet d'identifier les variations de cours et de concrétiser les décisions d'investissement le plus rapidement possible", assure SIX dans son communiqué.

L'offre de transmission de données par micro-ondes fait partie du portefeuille du groupe zurichois. Le réseau lancé en 2018 par la coentreprise 12H - du nom du partenaire 12Horizons - est entièrement détenu par SIX depuis début 2022.

buc/al