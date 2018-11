SIX: finalisation de l'acquisition de SIX Payment par Worldline

Zurich (awp) - L'acquisition de SIX Payment Services par World a été finalisée ce vendredi, a annoncé SIX Group. La transaction permet à SIX de détenir désormais une participation de 27% dans Worldline et d'y détenir deux sièges au conseil d'administration.

La transaction avait été annoncée en mai dernier, pour un montant non dévoilé. Suite à cette opération, les bureaux de Six Payment Services sont maintenant des bureaux Worldline. Ils continueront cependant d'opérer sous la marque SIX Payment Services jusqu'à nouvel ordre.

rp/lk