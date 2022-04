SIX finalise le rachat de la moitié de Regis-TR à Clearstream

Zurich (awp) - Le groupe de services financiers SIX a finalisé le rachat de la moitié de la société Regis-TR à son partenaire de coentreprise Clearstream. La cible d'acquisition fait dorénavant entièrement partie de la société exploitant notamment la Bourse suisse, a annoncé cette dernière vendredi.

Regis-TR représente "une activité complémentaire importante des services existants de SIX avec un potentiel de croissance significatif", avait expliqué en septembre dernier le groupe zurichois.

Regis-TR, composé de Regis-TR et Regis-TR UK, possède un portefeuille de plus de 2000 clients européens dans plus de 40 pays. L'entreprise est un référentiel central ("trade repository") européen fournissant des rapports sur les échanges et les transactions pour des produits et juridictions.

al/vj