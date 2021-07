SIX: hausse de 21,1% du volume des échanges en juin

Zurich (awp) - Les volumes d'échanges à la Bourse suisse ont progressé en juin de 21,1% sur un mois, à 113,7 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions a augmenté de 5,1% à 4'786'124, a précisé SIX jeudi soir. Depuis le début de l'année, les échanges se sont contractés de 32% en rythme annuel à 694,542 milliards de francs suisses, pour 33'654'356 transactions en tout, en baisse de 40,3%.

Le SMI a progressé de 5,1% durant le mois sous revue, terminant à 11'942,7 points le 30 juin, après avoir marqué un nouveau record en séance le 18 juin à 12'072,10 points.

En termes de chiffre d'affaires, le 18 juin a été la journée la plus prolifique, avec un total de 12,2 milliards de francs suisses en 311'612 transactions (record mensuel aussi). Le titre qui a généré le plus important volume durant le mois sous revue est le bon de jouissance Roche (11,4 milliards de francs suisses). C'est également lui qui a été le plus avidement négocié, avec 325'876 échanges.

Le volume des produits avec des cryptomonnaies comme sous-jacents a atteint 377,3 millions, en 20'602 transactions. Sur l'ensemble du premier semestre, le volume est de 5 milliards de francs suisses en 173'638 transactions, 216% de plus que sur la même période correspondante en 2020. Au total, 129 produits sur les cryptomonnaies ont été négociés au cours des six premiers mois de l'année, le plus recherché étant ZXBTAV, un produit structuré sur Bitcoin, avec 575 millions de francs suisses.

Depuis le début de l'année, les émetteurs ont lancé 62 produits sur les monnaies cryptées sur la Bourse suisse.

