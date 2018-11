SIX investit dans deux jeunes pousses de la fintech

Zurich (awp) - SIX soutient deux jeunes pousses du secteur des technologies financières, les fintech dans le jargon. Vestr et Shift Cryptosecurity représentent les deux premiers investissements soutenus par le fonds Corporate Venture Fund de l'exploitant de la Bourse suisse , lequel est doté au total de 50 millions de francs suisses.

L'entreprise Vestr "soutient la création et la gestion du cycle de vie des certificats à gestion active", une alternative "rapide et économique" aux fonds d'investissement, explique lundi SIX. La société a été fondée par plusieurs courtiers et analystes.

Shift Cryptosecurity développe pour sa part des "solutions de sécurité matérielles et logicielles pour les crypto-monnaies et la chaîne de blocs". Le produit phare "BitBox" s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises, et cela dans plus de 100 pays. Shift Cryptosecurity a été fondée en 2015 en tant que spin-off de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Cette année, une unité d'innovation a été créée au sein de SIX Group et le fonds de capital-risque a été créé pour promouvoir l'innovation sur la place financière suisse. SIX veut s'imposer comme un partenaire fiable pour les startups, note encore l'entreprise en charge de l'infrastructure du secteur financier helvétique.

vj/ol