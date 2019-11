SIX lance sa propre agence de rating

Zurich (awp/sda) - L'exploitant de la Bourse suisse SIX Group lance sa propre agence de notation. Celle-ci est entièrement basée sur l'intelligence artificielle.

Le service de presse de SIX a confirmé samedi à l'agence Keystone-ATS une information parue dans la presse Tamedia.

Les caractéristiques clés de cette agence de rating sont la neutralité et la transparence, selon SIX. Les notes de crédit seront attribuées sans aucune influence extérieure. Alors que d'autres fournisseurs s'appuient sur des experts financiers et des analystes qui analysent les bilans et interviewent les directions d'entreprises, la méthode de SIX est basée à 100% sur les informations publiques et les données de fournisseurs dignes de confiance.

Les données en question sont évaluées automatiquement, comme rapports annuels, chiffres et données accessibles publiquement. Responsable de SIX Rating, Maneesh Wadhwa a précisé à Tamedia que l'évaluation qualitative est aussi automatisée. Le système de SIX analyse les déclarations publiques de responsables d'entreprises et qui sont déterminantes pour la crédibilité.

Avec cette nouvelle agence, SIX veut combler une lacune et vise les petits émetteurs de titres qui ne sont pas couverts. Rares sont en effet ceux qui peuvent s'offrir les services d'agences internationales comme Standard & Poor's ou Moody's. Ceux-ci doivent se rabattre sur les notations de banques comme UBS ou Credit Suisse, contestées et que l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma ne reconnaît pas.

Finanz und Wirtschaft a récolté des réactions dans la branche. En résumé, cette nouvelle agence de rating est majoritairement bien accueillie comme alternative aux ratings établis par les banques. La méthode qui mise sur l'intelligence artificielle fait en revanche l'objet de critique, car les algorithmes ne sont pas assez dignes de confiance.

