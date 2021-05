SIX: lancement d'une nouvelle version de la plateforme Contineo

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers SIX a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle version de la plateforme de négoce Contineo, son partenaire pour les produits en Asie basé à Hong Kong, donnant ainsi le coup d'envoi à l'automatisation et à la standardisation de la collecte et de la distribution des données de référence de ce segment pour la région.

"Par son expansion géographique en Asie, SIX fournit aux acteurs du marché financier des services innovants qui leur apportent une réelle valeur ajoutée en répondant à leurs besoins", indique André Buck, responsable ventes et relations clients de SIX Swiss Exchange, cité dans un communiqué.

Dans la dernière version de la plateforme Contineo, mise en place mardi, les transactions conclues entraînent la création automatique d'un produit Connexor ainsi que des caractéristiques financières des opérations, diffusés sur le marché en temps réel et sans risque d'incohérences, assure le groupe zurichois.

La standardisation de la collecte, de la distribution et de la maintenance des données de référence simplifie les flux et permettent de réduire le nombre d'interfaces.

Les banques peuvent ainsi accélérer les processus de comptabilisation et de post-négociation, tout en bénéficiant de données de meilleure qualité. La plateforme pourra également être utilisée par des tiers spécialisés à des fins d'analyse de portefeuilles, ou pour l'établissement des documents réglementaires.

"Avec l'introduction de Connexor sur le marché Asie-Pacifique, nous sommes parvenus à renforcer notre positionnement de manière à répondre aux exigences du marché asiatique en termes, d'une part, de qualité et, d'autre part, de flux de travaux efficaces et d'économies", poursuit André Buck.

Lancé en 2009, Connexor a enregistré l'année dernière 1,36 million de produits structurés nouvellement émis et compte désormais plus de 40 émetteurs, selon SIX, qui indique être en discussion avec plusieurs acteurs du marché en vue de favoriser la croissance internationale de sa plateforme.

Cette dernière a par ailleurs commencé à étendre son spectre d'activité au-delà des produits structurés, en vue d'y intégrer le secteur à revenu fixe, les produits négociés en bourse (ETP), les fonds indiciels cotés (ETF) et les polices d'assurance-vie.

buc/vj/jh