SIX: le responsable de la Bourse en cryptoactifs se retire

Zurich (awp) - Après huit mois en poste, Martin Halblaub, responsable de la plateforme SIX Digital Exchange (SDX), mise en place par SIX Swiss Exchange pour le négoce d'actifs numériques, quittera ses fonctions fin août en raison de divergences stratégiques. L'opérateur de la Bourse suisse est désormais à la recherche d'un successeur.

Sollicité vendredi par AWP, le groupe zurichois a souligné que M. Halblaub avait été engagé dès le début du projet sur la base d'un contrat à durée déterminée et qu'il ne s'agit donc ni d'une démission, ni d'un licenciement.

L'intéressé continuera d'ailleurs de "soutenir le projet", mais en qualité de conseiller, a précisé un porte-parole, sans préciser si M. Halblaub s'acquittera de cette tâche en tant que collaborateur de SIX ou comme prestataire externe.

"Je supporte l'ambition et le modèle d'affaires de SDX et j'aurais aimé être à la tête de SDX à l'avenir", a expliqué M. Halblaub dans une note interne dont le site Swissinfo a eu copie. Il y fait état de "conceptions différentes concernant la stratégie" qui l'empêchent de s'engager à plus long terme comme responsable de la plateforme.

Selon le site d'information, la principale divergence réside dans le fait que Martin Halblaub souhaitait que SDX devienne une société indépendante, alors que la direction de SIX désire garder dans son giron la future plateforme - dont le lancement initialement prévu à mi-2019 a été reporté au premier semestre 2020.

La direction de SDX sera assurée à titre intérimaire par Thomas Kindler à compter du 1er septembre. Dans l'attente de la nomination d'un successeur officiel à Martin Halblaub, son actuel adjoint figure en bonne position parmi les candidats potentiels.

