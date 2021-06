SIX: les volumes ont reculé de presque 15% en mai

Zurich (awp) - Le volume des échanges réalisés à la Bourse suisse en mai s'est contracté de 14,8% sur un mois à 93,5 milliards de francs suisses. Dans le même temps, le nombre de transactions a chuté de 11,5% à 4,55 millions, a indiqué SIX mardi soir. Sur les cinq premiers mois, le volume total se monte à 580,3 milliards de francs suisses, en baisse de 33,1% sur un an, et le nombre d'opérations à 28,87 millions en recul de 39,6%.

Durant le mois sous revue, le SMI des valeurs vedettes a avancé de 3,1% à 11'363,5 points.

En termes de chiffre d'affaires, la séance la plus active a été le 27 mai, avec un total de 9,3 milliards de francs suisses. Pour ce qui est du nombre de transactions, c'est le 4 mai qui a décroché la palme, à 292'522. Le titre qui a généré le plus important volume en mai est la nominative Nestlé avec 7 milliards de francs suisses. De son côté le bon de jouissance Roche a enregistré le plus grand nombre de transactions (220'676).

En mai le volume des produits avec des cryptodevises comme sous-jacents a bondi de 38% à 1,2 milliard sur un mois, un nouveau record mensuel. Au total, 48'297 transactions ont été enregistrées, ce qui représente un plus de 59% par rapport au mois précédent, avec 86 produits négociés.

lk/rp