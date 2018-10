SIX noue un partenariat en Israël et à Hong Kong

Zurich (awp) - SIX annonce un partenariat stratégique avec Cortica et Duotem pour développer des services d'intelligence artificielle pour le secteur des valeurs mobilières. L'accent sera notamment mis sur l'optimisation de la trésorerie de l'industrie post-marché.

Il s'agit pour le groupe zurichois en charge de l'infrastructure financière helvétique de collaborer avec ces deux sociétés pour proposer de nouvelles offres dans le secteur financier, comme la création d'algorithmes pour repérer des paiements frauduleux ou celle d'un tableau de bord opérationnel en temps réel, selon le communiqué paru lundi.

Cortica, basé à Tel Aviv et à New York, développe des technologies liées à l'intelligence artificielle. Duotem est installé à Hong Kong et aide des clients à investir dans le secteur technologique en Israël.

Thomas Zeeb, membre du comité exécutif de SIX, assure que "l'intelligence artificielle offre l'opportunité de nous améliorer sur le plan de l'efficience, de la transparence et de la conformité. Nous sommes à un point où ces solutions révolutionnaires, promises par des sociétés comme Cortica et Duotem, peuvent radicalement changer la façon dont nous échangeons avec nos clients, pour les aider à renforcer leurs relations durables avec leurs clients et investisseurs."

Selon le communiqué, SIX espère un service viable dans les trois prochains mois.

