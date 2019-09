SIX: nouvelle responsable pour l'unité Informations financières

Zurich (awp) - Le groupe de services financiers SIX a nommé Marion Leslie responsable de la division Informations financières à partir du 1er janvier 2020. Elle remplace Robert Jeanbart qui prendra sa retraite fin 2019.

Mme Leslie rejoint également la direction de SIX. Elle a débuté sa carrière en 1994 chez Refinitiv (ex-Thomson Reuters) et y a été nommée en 2013 directrice en charge de l'activité données réglementaires, des prix et des données de référence, a précisé mercredi l'exploitant de la Bourse suisse dans un communiqué.

La nouvelle responsable "connaît le monde de l'information financière mieux que quiconque et avec elle à sa barre, nous allons faire passer notre secteur des données financières à un niveau supérieur", a indiqué le directeur général de SIX, Jos Dijsselhof.

al/rp