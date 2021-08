SIX obtient le feu vert des autorités pour un segment PME

Zurich (awp) - Dès le 1er octobre, des PME pourront être cotées et leurs titres négociés sur le nouveau segment dénommé Sparks de SIX. L'opérateur de la Bourse zurichoise a obtenu le feu vert des autorités de régulation.

Les réglementations régissant cette nouvelle disposition seront rendues publiques dans les deux prochaines semaines, selon le communiqué paru lundi.

Les PME cotées en Bourse à Zurich "bénéficieront d'une plus grande souplesse pour optimiser leur structure de propriété, élargir leurs options de financement et accéder à une large base d'investisseurs", assure le groupe de services financiers.

En s'implantant sur ce créneau, SIX "renforce l'écosystème suisse de levée de capitaux, qui fonctionne exceptionnellement bien", selon Christian Reuss, à la tête de SIX Swiss Exchange. De plus, des formations à l'introduction en Bourse seront proposées aux entreprises candidates, pour les préparer et les soutenir.

Les PME disposent déjà de plusieurs places d'échange en Suisse, notamment les plateformes OTC-X de la Banque cantonale bernoise (BCEB) ou de négoce hors-Bourse opérée par la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

ck/jh