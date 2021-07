SIX ouvre un bureau aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers et exploitant de la Bourse suisse SIX a constitué une société aux Etats-Unis et ouvert dans la foulée une représentation outre-Atlantique, a-t-il annoncé mercredi.

La nouvelle filiale américaine SIX SIS USA sera dirigée par René Haag. Il travaillait précédemment pour le compte du groupe zurichois comme conseiller clientèle senior, selon un communiqué.

"Conformément à sa stratégie de croissance internationale, SIX a maintenant étendu ses services de conservation aux Etats-Unis afin de fournir à ses clients un soutien adapté aux fuseaux horaires, de recueillir des informations appropriées sur le marché dans tout le continent, de développer un savoir-faire pertinent pour le marché américain et de le rendre accessible aux clients et prospects suisses, internationaux et locaux", a énuméré le responsable du service des titres Javier Hernani.

L'implantation de SIX aux Etats-Unis permet également "aux établissements financiers basés aux Etats-Unis de bénéficier d'un accès à tous les marchés européens et asiatiques", a complété Stephan Hänseler, responsable de SIX SIS.

al/ol