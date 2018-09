SIX porte à 100% sa participation dans Swiss Euro Clearing Bank

Zurich (awp) - SIX accroît sa participation dans l'établissement allemand Swiss Euro Clearing Bank (SECB). Détenant déjà 25% de ce dernier, le groupe en charge de l'infrastructure de la place financière helvétique et qui exploite notamment la Bourse suisse, en prend désormais le contrôle intégral.

La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, permet à SIX de renforcer son activité en tant que fournisseur de services d'infrastructure pour les banques, écrit le prestataire zurichois lundi soir. SIX s'est emparé des partes détenues par UBS, Credit Suisse et PostFinance, les trois établissements détenant chacun une participation de 25%.

L'acquisition devrait être finalisée au 4e trimestre de cette année, sous réserve du feu vert des autorités concernées. Reliée aux principaux systèmes de compensation en euros, la SECB traite les opérations de paiement libellées dans la monnaie unique, principalement pour les banques et les établissements financiers basés en Suisse et au Liechtenstein.

La banque gère en outre le système "euroSIC" exploité en Suisse par SIX, ainsi que celui des liquidités et l'agent de règlement pour les participants. En tant que prestataire de services de la place financière suisse, SIX est le plus gros client de la SECB.

vj/buc