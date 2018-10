SIX prend une participation minoritaire dans PassOn

Zurich (awp) - SIX renforce sa position dans le marché des actifs numériques. Le groupe zurichois en charge de l'infrastructure financière helvétique a pris une participation minoritaire dans la jeune entreprise suisse PassOn, spécialisée dans la transmission d'actifs numériques par héritage.

Dans le communiqué diffusé lundi, SIX ne mentionne ni la hauteur de la participation, ni le montant consacré à cette dernière. L'entreprise qui exploite notamment la Bourse suisse rappelle avoir annoncé en juillet dernier le développement de SIX Digital Exchange (SDX), une infrastructure pour le négoce, le règlement et la conservation d'actifs numériques.

Dans le cadre de l'investissement de SIX, Valerio Roncone, responsable de la gestion des produits et du développement de l'unité Securities & Exchange, rejoindra le conseil d'administration de PassOn. Dans le cadre de sa stratégie visant à créer un écosystème de conservation d'actifs numériques, PassOn prépare actuellement son initial coin offering (ICO), soit une levée de fonds via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies.

"Dans le domaine des actifs numériques, le défi consiste à garantir un titre de propriété libre, transparent et juridiquement contraignant à l'égard des actifs entre les parties. Cette exigence doit s'appliquer de manière identique à toutes les contreparties à l'échange d'actifs, qu'elles soient vivantes ou décédées. La solution développée par PassOn, basée sur un registre distribué, permettra de transférer des actifs de manière transparente", a expliqué M. Roncone.

vj/ol