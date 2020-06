SIX prolonge le contrat pour la numérotation ISIN jusqu'à fin 2024

Zurich (awp) - L'exploitant de la Bourse suisse SIX a prolongé le contrat avec l'Association of National Numbering Agencies (ANNA) jusqu'à fin 2024. Cette organisation s'occupe notamment de l'attribution des numéros internationaux pour les papiers valeur (ISIN).

En commun avec CUSIP Global Services SIX fonctionnera jusqu'en décembre 2024 comme partenaire de coopération du bureau de services de l'ANNA (ASB). La technologie du portail ABS sera encore développée, a précisé SIX. Cela permettra d'améliorer la communication avec les intervenants sur le marché et augmentera la qualité des données.

