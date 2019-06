SIX proposera sa couverture des sanctions internationales sur Simcorp

Zurich (awp) - L'opérateur de la Bourse suisse SIX a conclu avec le prestataire danois de services financiers Simcorp un accord sur sa couverture des titres sujets à sanctions internationales. Les clients de Simcorp pourront accéder directement aux données compilées par SIX sur les individus et organisations faisant l'objet de telles sanctions.

Le service de surveillance des titres sanctionnés de SIX répertorie 6,7 millions d'instruments financiers et ses quelque 26'000 modifications hebdomadaires comprennent notamment les mises à jour des régulateurs ou encore les changements dans l'actionnariat, précise un communiqué publié mardi.

jh/al