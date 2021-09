SIX rachète 50% de Regis-TR à Clearstream

Zurich (awp) - Le groupe de services financiers SIX a annoncé le rachat de la moitié de la société Regis-TR à son partenaire de coentreprise Clearstream. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués par l'exploitant de la Bourse suisse.

Au terme de l'opération, devant être conclue au 1er semestre 2022, l'espagnol Iberclear, qui appartient à SIX, deviendra l'unique actionnaire de Regis-TR. Cette société, basée au Luxembourg, est décrite comme un "référentiel central européen" qui fournit des rapports sur les transactions pour différents produits et pays.

Regis-TR représente "une activité complémentaire importante des services existants de SIX avec un potentiel de croissance significatif", a expliqué le groupe zurichois dans un communiqué. Pour ce dernier, "la consolidation complète de l'activité représente une opportunité pour SIX d'intégrer davantage et de fournir une suite de services rationalisés de pointe aux clients à travers l'Europe".

al/vj