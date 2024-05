Zurich (awp) - Le groupe SIX, qui exploite notamment la Bourse suisse à Zurich, a signé un partenariat avec le dépositaire de titres coréen Korea Securities Depository (KSD), indique-t-il mardi dans un communiqué. La coopération porte sur le domaine des dépositaires de titres et des règlements.

La cérémonie de signature d'une déclaration d'intention a eu lieu mardi à Zurich, précise le communiqué. SIX et KSD coopéreront dans le domaine des dépositaires de titres et des règlements "afin de promouvoir la prospérité des marchés financiers, de favoriser les investissements transfrontaliers et d'explorer des opportunités de développement commun".

Le partenariat envisage également une collaboration plus étroite à l'avenir, des réunions régulières et la mise en place de canaux de communication pour l'échange d'informations.

"L'accord est une nouvelle étape vers l'expansion de notre présence en Asie, où nous voulons tirer parti des opportunités commerciales, explorer de nouveaux marchés et établir de nouvelles relations. Nous pensons que ce nouveau partenariat renforcera notre valeur commune et stimulera notre potentiel de croissance", a commenté Javier Hernani, membre de la direction du groupe SIX, dans le communiqué.

