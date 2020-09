SIX soumet une offre de rachat pour la Bourse italienne

Zurich (awp) - SIX a soumis une offre de rachat non contraignante pour la Bourse italienne, a indiqué jeudi à AWP un porte-parole de l'exploitant de la Bourse suisse, confirmant des informations du journal transalpin Corriere della Sera.

L'agence de presse italienne Ansa, se basant sur des personnes proches du dossier, avait affirmé mercredi que SIX Group et Deutsche Börse étaient dans la course pour racheter la Borsa italiana.

Cette dernière appartient à la Bourse de Londres LSE, qui doit vendre sa filiale pour que les autorités de la concurrence européennes acceptent le rachat, pour 27 milliards de dollars, du fournisseur de données Refinitiv.

Les offres devaient être transmises à LSE jusqu'à vendredi passé. Deutsche Börse a officiellement indiqué être candidate au rachat, tout comme la banque italienne Cassa Depositi e Prestiti et le franco-néerlandais Euronext.

jb/al/vj