SIX va collaborer avec Finnova dans la finance ouverte

Zurich (awp) - Les prestataires d'infrastructures financières SIX et Finnova vont coopérer sur le plan techniques dans le domaine de la finance ouverte (open finance). Les banques suisses utilisant le système bancaire de la société argovienne ont dorénavant accès à bLink, la plateforme "open finance" de SIX.

"La coopération avec Finnova va conférer un élan supplémentaire aux évolutions que connaît actuellement la Suisse", a déclaré Sven Siat, responsable de l'unité Connectivity chez SIX, ainsi que de la plateforme bLink, cité mercredi dans un communiqué.

La liaison uniforme mise en place par Finnova dans le cadre de cette coopération devrait permettre à ses clients de disposer de "conditions techniques homogènes et efficaces" pour utiliser la plateforme de SIX.

L'accès à bLink se fait, selon le choix de la banque, par des interfaces de programmation (API) indépendantes de Finnova, mais aussi des partenaires existants Swisscom et Inventx.

Au cours des derniers mois, la plateforme de SIX a étoffé ses API existantes dédiées aux informations de compte et aux livraisons de paiement de trois interfaces standardisées dans le domaine de la gestion de fortune.

Parmi les nouveaux utilisateurs de bLink figurent la banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) ainsi que le développeur de logiciels de gestion pour PME Bexio.

buc/jh