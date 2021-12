SIX veut lancer eBill en Europe en collaborant avec Bearingpoint

Zurich (awp) - SIX entame une collaboration avec le cabinet de conseils en technologies Bearingpoint en vue de lancer en Europe la solution eBill. L'opérateur de la Bourse suisse, en charge également de l'infrastructure financière helvétique, entend développer avec son partenaire ce processus de numérisation de l'ensemble de la chaîne de création de valeur, soit de l'émission au paiement des factures, actuellement en service en Suisse, pour le Vieux Continent.

Dans le cadre des processus en question, les émetteurs envoient leurs factures directement dans les systèmes de banque en ligne et mobile de leurs clients, explique jeudi SIX. Ceux-ci vérifient toutes les données en ligne et peuvent valider la facture pour le paiement en un seul clic. Le service prévu devra également supporter les fonctionnalités dites "SEPA Request-To-Pay (SRTP)".

La base de ce service est la solution eBill de SIX, déjà établie en Suisse, qui sera introduite en Europe grâce à l'expérience de BearingPoint dans le secteur. L'objectif est de proposer aux banques européennes un modèle éprouvé en Suisse, poursuit SIX.

La date de lancement de la solution dépendra de la participation des banques et des émetteurs de factures dans les pays concernés. BearingPoint et SIX prévoient actuellement de lancer les premières applications sur le marché européen d'ici 2023. Aucun information concernant les aspects financiers de la collaboration n'est fournie.

vj/fr