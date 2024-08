Zurich (awp) - SIX, l'opérateur de la Bourse suisse SIX et de la bourse madrilène Bolsas y Mercados Españoles a enregistré une croissance des volumes négociés en juillet par rapport au mois correspondant de l'an dernier. Le nombre de transaction a augmenté à rythme comparable.

Exprimé en francs suisses, le chiffre d'affaires des places boursières madrilène et zurichoise a augmenté de 20,5% sur un an à 126,88 milliards de francs suisses, fait savoir vendredi SIX Group dans un communiqué. En Euros, la hausse a atteint 21,4% à 132,95 milliards d'euros. Quelque 6,52 millions de transactions ont été effectuées soit 20,6% de plus qu'en juillet 2023. En variation mensuelle, les volumes ont fléchi de 2,1% en francs suisses et de 0,7% en euros, alors que le nombre d'opération s'est étoffé de 11,4%.

Le nombre de transactions réalisées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange a bondi de 26,2%, à 4'081'041 par rapport à la même période de 2023. Les volumes de titres échangés ont eux décollé de 42,8%, à 94,91 milliards de francs suisses,

La hausse est due en particulier au secteur des obligations, dont le chiffres d'affaires a explosé de 141,9% par rapport à l'année précédente à 22,75 milliards de francs suisses. Les fonds indiciels cotés (ETF) ont dégagé des revenus de 7,49 milliards, en hausse de 80,9% sur un an, celui des actions atteignant 63,94 milliards, en progression de 22%.

En variation mensuelle, seul le chiffre d'affaires des actions a fléchi, soit de 0,2%. Ceux des obligations, des ETF et des produits dérivés titrisés ont crû, de respectivement 4,4, 32,1 et 19,7%.

Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du négoce a augmenté de plus de 17,4% pour atteindre 730,02 milliards de francs suisses, le nombre de transactions individuelles ayant lui progressé de 1,5%.

En juillet, la bourse madrilène Bolsas y Mercados Españoles a par ailleurs connu une hausse de ses transactions sur un an, de 12,2% à 2'442'298, malgré une baisse importante des volumes de titre échangés. Ceux-ci ont essuyé un repli de 17,1%%, à 33,49 milliards d'euros.

