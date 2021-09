SMALL CAPS  LES DERNIERS CHOIX DES STARS DE LA GESTION

Le contexte : back to small

Les petites valeurs françaises ont continué leur progression en août, à un rythme même supérieur aux grandes, affectées par des craintes sur les valeurs du luxe. L’indice l’indice CAC Small NR progresse ainsi de 2.8% contre +1% pour le CAC40 NR. Même phénomène ailleurs en Europe avec un indice MSCI Europe Micro Cap NR en hausse de 2.1% sur le mois ou encore un indice MSCI EMU small cap à +3.5%.

Il faut dire que la rentrée est plutôt savoureuse : « 60% des sociétés européennes ont publié des trimestriels supérieurs aux attentes (contre 40% historiquement) et ce dépassement a été de 10% en moyenne, ce qui est considérable » comme le font remarquer les gérants de DNCA Actions Euro PME.

Les secteurs "Croissance" comme la Technologie et la Santé ou ceux bénéficiant des taux bas comme les Services aux collectivités ont contribué à cette hausse, tandis que des secteurs plus value/cycliques ont sous-performé. Dans le compartiment small où les biotechs sont nombreuses et en retard depuis le début de l’année, de beaux rebonds ont été observés, à l’image de Valneva dont le cours a plus que doublé en quelques jours, faisant du spécialiste nantais des vaccins la plus grosse capitalisation du secteur en France, au-dessus des 2 milliards d’euros (la société cote également au Nasdaq depuis cet été où elle a levé plus de 100M€).

Les publications semestrielles favorisent la discrimination entre les titres. Nous reprenons ici un extrait du très bon commentaire mensuel de Jean-François Delcaire (HMG) : « C’est ainsi une des leçons de la crise du Covid-19 : à la faveur de cette situation et au-delà des dispositifs d’aides publiques, de nombreuses entreprises ont pu drastiquement réduire certains de leurs coûts de fonctionnement (par exemple marketing, voyages, management) tout en bénéficiant maintenant de la forte reprise d’activité liée à la fin des mesures de confinement. A noter aussi que, pour l’instant, ces sociétés semblent en général confiantes dans leurs capacités à faire accepter par leurs clients les hausses de tarifs nécessaires pour contrer l’inflation des matières premières et des coûts de production. Manitou vient ainsi déjà de remonter par trois fois ses prix de vente depuis le début de l’année et son carnet de commandes est tel que ses clients ne seront désormais livrés qu’à l’été 2022 ».. Et de conclure un peu plus loin : « De manière un peu contrariante, les signaux envoyés par les sociétés sont très optimistes, avec de très nombreux secteurs de l’économie proches de la surchauffe et des modèles économiques des entreprises ayant en parallèle ajusté leurs coûts. Au-delà des effets de base qui deviendront moins favorables, l’attention devra surtout porter sur l’absorption dans la durée des tensions inflationnistes, ce qui semble aujourd’hui largement surmontable. ». A la Financière Arbevel, on se montre un peu plus prudent sur ce point : « La capacité des sociétés à répercuter ces coûts reste donc une incertitude », précisant que « le défi des surcoûts logistiques et des pénuries de semi-conducteurs affecteront davantage le second semestre ».

Voilà qui résume bien la situation de la plupart des PME et ETI cotées en cette rentrée 2021, loin des problématiques de tapering et de variant delta…

Evolution, dividendes capitalisés, des indices actions français par taille de capitalisation sur 2 mois : rattrapage de rentrée des petites valeurs