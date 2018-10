SMCP : Ouverture d’une boutique Maje au Rockefeller Center à New York

Communiqué de Presse - Paris, 9 octobre, 2018

SMCP poursuit avec succès son expansion sélective dans la région Amériques

SMCP est extrêmement fier d'annoncer l'ouverture d'un magasin Maje au sein du prestigieux Rockefeller Center à New York, emplacement historique au cœur de Midtown Manhattan. Faisant écho à ce lieu iconique, ce nouvel espace offre un concept architectural unique en onyx marbre rose et marbre de Carrera, ornés d'éléments en laiton et d'un mur tapissé de feuilles d'or.

L'ouverture de ce magasin exceptionnel illustre la réussite de la stratégie de développement sélectif du Groupe dans la région. Ce magasin est le 162ème point de vente dans la région Amériques, où SMCP est désormais présent dans plus de 38 villes. Cette forte empreinte sera prochainement renforcée par les ouvertures de Sandro et Maje à Austin (The Domain), Houston (The Galleria) et Las Vegas (Caesar Palace).

Depuis sa première ouverture dans la région Amériques en 2011, la stratégie de SMCP a permis au Groupe d'enregistrer d'excellents résultats, avec notamment une croissance de +28,3% du chiffre d'affaires à taux de change constant au 1er semestre 2018, portée à la fois par les solides résultats de son réseau de magasins physiques et par la forte progression des ventes digitales. Avec plus de 25% des ventes réalisées en e-commerce dans la région Amériques au 1er semestre 2018, SMCP a affiché un taux de pénétration record au sein de l'industrie, porté par le déploiement réussi de sa stratégique digitale.

Sandro et Maje, qui ont ouvert leurs premiers magasins à New York en 2011, continueront de placer leurs clients au cœur de leurs préoccupations, en renforçant constamment leur offre de services sur mesure dans certains points de vente (rendez-vous de stylisme personnalisés, livraison dans la journée, événements VIP avec accès privilégié, etc).

Au cours des prochaines années, SMCP poursuivra le déploiement de sa stratégie de développement à long terme dans la région Amériques en tirant parti de la désirabilité de ses trois marques emblématiques, en étendant son réseau de magasins physiques et sa présence digitale et en développant de nouveaux services pour ses clients.

ABOUT SMCP

SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin décembre 2017, les marques de SMCP sont présentes dans 39 pays dans le monde avec plus de 1300 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le groupe SMCP en 2009. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).