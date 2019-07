Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) s’est élevé à 265,7 millions d’euros, en hausse de 8,9 % à taux de change constant. La croissance des ventes, en données publiées, s’est élevées à 10,1 % intégrant un effet de change positif de 1,2 point. Au premier semestre 2019, SMCP a réalisé 540,3 millions d’euros de revenus, en hausse de 8 % à taux de change constant, incluant une croissance du chiffre d’affaires à magasins comparables de -0,7 % reflétant un marché difficile en France et une croissance à magasins comparables positive à l’international.La croissance du chiffre d'affaires en données publiées s'est élevée à 9,5 %, intégrant un effet de change positif de 1,5 point.Pendant le semestre, "SMCP a bénéficié du très bon développement de sa ligne accessoire (+23,1% de croissance du chiffre d'affaires) et de solides progrès dans le digital (+50pb à 14,8% du chiffre d'affaires total), notamment en Chine continentale", a commenté le groupe, dans un communiqué.Au cours de ces douze derniers mois, SMCP a réalisé 99 ouvertures nettes opérées en propre, réparties comme suit : 50 en APAC, 44 en EMEA et 11 dans la région Amériques.Ces ouvertures concernent l'ensemble des régions internationales avec 50 DOS en APAC, 44 en EMEA et 11 dans la région Amériques.En parallèle, en France, le groupe a continué à investir dans son réseau de magasin et a poursuivi l'optimisation de son réseau de distribution avec 6 fermetures-clés ciblées.SMCP confirme ses objectifs 2019. Le groupe vise pour l'exercice 2019 une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 11 % à taux de change constant, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajustée stable par rapport à 2018, en excluant l'acquisition de De Fursac.