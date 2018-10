SMCP: croissance trimestrielle robuste à l'international

Paris (awp/afp) - SMCP, la maison mère des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a réitéré ses objectifs annuels mardi en faisant état d'une activité robuste au troisième trimestre, en particulier pour Maje, portée par les ventes outre-Atlantique et en Asie.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires a bondi de 13,8% à 247,7 millions d'euros, tant grâce aux magasins existants qu'aux ouvertures de nouveaux locaux, indique le groupe dans un communiqué.

Sur les 12 derniers mois, SMCP affiche 118 ouvertures de magasins nettes - dont 88 opérés en propre - conformément à ses prévisions.

L'activité a même bondi de 43,5% au troisième trimestre en Amérique du nord, à 32,5 millions d'euros, et de 30,2% en Asie-Pacifique (Chine, Hong Kong, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Australie) à 47,8 millions d'euros.

Fort de ces bons chiffres, le groupe a réitéré ses objectifs annuels: une croissance annuelle des ventes "supérieure à 13%" à taux de change constant et une marge d'exploitation (Ebitda) d'"environ 17%". Avec trois leviers de croissance: les accessoires, l'homme et le numérique (passé de 3% à plus de 14% des ventes en trois ans).

En France en revanche, SMCP a vu son chiffre d'affaires stagner (-0,1%) à 89,6 millions d'euros, pâtissant de conditions climatiques défavorables dans un marché "particulièrement difficile", en repli de 6,5% sur la période. "Ce marché recule depuis 8 ans, et il devrait rester sur la même tendance" dans les mois à venir, a estimé le directeur général, Daniel Lalonde, lors d'une conférence téléphonique.

Dans l'Hexagone, qui compte 482 boutiques, le groupe optimise son réseau, fermant de petits magasins tout en investissant dans ses meilleurs emplacements.

Enfin sur ses "quatre marchés stratégiques" en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne) une "croissance à deux chiffres" (+13,4% au global pour la zone) est au rendez-vous, se félicite SMCP.

Par marques, Maje voit la croissance de son chiffre d'affaires bondir de 20,3% à 98,4 millions d'euros, contre 118,9 millions pour Sandro (+9,9%). Sur les 12 mois écoulés, le groupe a ouvert 34 magasins Maje, notamment à Vérone, Pékin et New York, au Rockefeller Center.

Plutôt implantée en France et en Europe mais en cours d'installation en Chine, Claudie Pierlot voit ses ventes augmenter de 10,1% à 30,4 millions d'euros.

Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. Fondée en 1984 par Mme Claudie Pierlot, la marque Claudie Pierlot a été acquise en 2009 par le groupe devenu SMCP.

afp/buc