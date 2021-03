SMCP dans le rouge en 2020 pour cause de Covid-19

Paris (awp/afp) - La crise sanitaire a fait basculer le groupe textile SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) dans le rouge en 2020 avec une perte nette part du groupe de 102,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 43,7 millions un an plus tôt.

Ce résultat est notamment le fait de charges non courantes, pour 79,3 millions d'euros, a annoncé mercredi le groupe.

Sans ces dépréciations d'actifs et ces dépréciations de droits d'utilisation, la perte nette s'élève à 39,6 millions d'euros, a-t-il précisé.

L'entreprise qui a pour actionnaire majoritaire Topsoho, société détenue par le Chinois Shandong Ruyi, avait déjà annoncé une forte baisse de ses ventes annuelles (-22,9% en données publiées) à 873 millions d'euros, en raison de la pandémie mondiale.

Elle a en outre communiqué sur une baisse de son Ebitda ajusté (résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et charges liées au plan d'attribution d'actions gratuites), à 179,6 millions d'euros en 2020.

Cela est dû à la fois à la baisse de chiffre d'affaires et à une réduction de près de 4 points de la marge brute, à 70,8%, "du fait d'une augmentation de l'intensité promotionnelle et d'une augmentation des opérations de liquidation permettant de réduire le niveau de stock".

"Compte tenu du niveau élevé d'incertitude, il n'est pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour l'année 2021", indique SMCP.

"A ce jour, 33% du parc de magasins mondial de SMCP est temporairement fermé", notamment en Ile-de-France qui représente "une partie importante des ventes en France", a déclaré Daniel Lalonde, directeur général, lors d'un point presse téléphonique.

Cependant, "la Chine continentale poursuit sa reprise" et Daniel Lalonde s'est dit "optimiste" quant à un "rebond dans la seconde moitié de 2021".

L'entreprise se dit "pleinement concentrée" sur l'exécution d'un plan stratégique visant à faire de l'Asie son premier marché à horizon 2025. Sur 2020, l'Asie-Pacifique pèse 26,5% des ventes, contre 35,6% pour la France et 27,16% pour la zone Europe/Moyen-Orient.

afp/buc