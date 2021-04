SMCP: ventes trimestrielles lestées par les restrictions en Europe

Paris (awp/afp) - Le groupe textile SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) a annoncé mardi un recul de 2,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 223,9 millions d'euros, pénalisé par les restrictions liées au Covid-19 en Europe, contrebalancées par une bonne performance en Asie-Pacifique.

"Nos ventes sont restées impactées par les mesures de confinement mises en place en Europe et au Canada", a indiqué dans un communiqué Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP. "En Asie, où les effets de la pandémie sont beaucoup plus limités, la tendance positive s'est poursuivie au premier trimestre."

La baisse du chiffres d'affaires, qui intègre un effet de change négatif de 1,5%, est plus modeste en variation organique (-0,6%), fait valoir le groupe dans son communiqué.

Il n'est "pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour 2021", en raison "du niveau élevé d'incertitude", a estimé SMCP dans son communiqué. Mais "la perspective de réouverture progressive des marchés européens nous permet d'être raisonnablement optimistes sur le second semestre 2021, non seulement en Europe, mais dans toutes les régions."

La région Europe du groupe - pays européens et Moyen-Orient, hors France- a affiché la plus forte baisse du trimestre (-32,9%), "fortement impactée par les mesures de confinement, les fermetures de magasins et un tourisme très limité". Dans l'Hexagone, les ventes ont reculé de 8,3%.

A l'inverse en Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires a progressé de 61,3%, tiré notamment par la Chine continentale, qui a affiché une progression de 92,6% en variation organique (+26% par rapport à la même période en 2019). "Une bonne performance a également été enregistrée dans des pays tels que Taiwan, Macao SAR et la Corée du Sud."

Dans la région Amériques, qui affiche un recul des ventes de 7,4%, "la performance s'est améliorée graduellement à partir de février, portée par un rebond de la consommation aux Etats-Unis, lié au déploiement rapide de la stratégie de vaccination".

Alors que 45% de son réseau de magasins dans le monde est temporairement fermé, l'entreprise qui a pour actionnaire majoritaire Topsoho, société détenue par le Chinois Shandong Ruyi, note une forte croissance des ventes en e-commerce sur le trimestre: +38,9%.

afp/buc