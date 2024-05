Semiconductor Manufacturing International Corp a annoncé jeudi un bénéfice net de 71,79 millions de dollars pour le premier trimestre, manquant ainsi les attentes des analystes.

Le bénéfice non audité attribuable aux propriétaires de la plus grande fonderie de puces de Chine est tombé à 71,79 millions de dollars, contre 231,1 millions de dollars un an plus tôt, et a été inférieur aux 80,49 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

Les revenus ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 1,75 milliard de yuans, dépassant les 1,69 milliard de dollars attendus par les analystes.

Les dépenses en capital se sont élevées à 2,2 milliards de dollars.